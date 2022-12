Nasdaq Composite : Les indices des prix à la production ressortis plus fermes qu'anticipés

(BFM Bourse) - La publication il y a quelques minutes d'indices des prix à la production aux Etats-Unis plus vigoureux qu'anticipé a provoqué une inversion de polarité en préouverture, laissant augurer une ouverture dans le rouge, les investisseurs se montrant inquiets sur la question du taux terminal (le taux "d'arrivée") des Fed Funds. Car si une hausse de 50 points de base des Fed Funds est quasiment acquise pour le dernier FOMC de l'année, c'est l'allure de la trajectoire des taux sur 2023 (à savoir son degré d'aplanissement) et surtout la valeur estimée du taux "terminal" qui focalisent l'attention des salles des marchés. Dans l'immédiat, les Treasuries 10 ans, rendements des obligations souveraines fédérales à 10 ans, repartent de l'avant en direction des 3,50%.

La Fed achève mercredi prochain sa dernière réunion de politique monétaire de l'année.

L'indice des prix à la production a gonflé de 0,3% en novembre, contre une cible à 0,2%, et en excluant l'alimentation et l'énergie du panier, l'indice a grimpé de 0,4% contre consensus à 0,2%. A suivre à 16h00 le second rendez-vous macroéconomique de la journée: l'indice de confiance du consommateur américain (Conference Board) en données préliminaires.

"Les marchés semblent directement se projeter sur l’étape d’après, la baisse anticipée des taux fin 2023, sans trop se préoccuper de ce qui peut se passer entre temps : une probable dégradation des fondamentaux (marges en baisse, contraction des résultats dans une majorité de secteurs aux États-Unis au 4e trimestre), et une dégradation avec effet retard des conditions économiques en 2023", décrypte Vincent Manuel, Chief Investment Officer (Indosuez Wealth Management).

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Jeudi l'indice Nasdaq Composite a retracé à la hausse l'intégralité de l'ampleur d'un drapeau de consolidation entre, grossièrement, 11 000 et 11 500 points, dans des volumes puissants, avec une ouverture sur les points bas de séance, et une clôture exactement sur les points hauts. Si cela ne présage pas d'une sortie définitive par le haut, un peu d'air a assurément été retrouvé. Mais l'amplitude d'un drapeau de dérivation a été définie clairement. C'est au sein de ce drapeau que les oscillations vont se poursuivre. Une sortie par le bas, pas encore définitive, est possible.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 11250.00 points.

Le conseil BFM Bourse Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

