Nasdaq Composite : Les 13 330 de nouveau dans le rôle du garde-fou

(BFM Bourse) - Rebond technique attendu sur le Nasdaq Composite ce jour, après le repli de 1,23% mardi, première séance d'une semaine de 4 jours outre Atlantique, en raison d'un jour férié, lundi (President's Day). Le marché reste balloté par la montée d'un cran des tensions géopolitiques entre Washington et Moscou.

"C'est le début d'une invasion russe en Ukraine", affirme désormais très clairement Joe Biden, qui dans la foulée a annoncé une première vague de sanction contre Moscou. Pour rappel, Alors que la possibilité d'un sommet entre Biden et Poutine eût été rapidement douchée par ce dernier, qui a jugé l'option "prématurée", le Kremlin est proche désormais du Rubicon: il reconnait, en soutenant ouvertement les indépendantistes dans le Dombass, l'indépendance de deux régions de cette partie Est de l'Ukraine, ce qui constitue une étape supplémentaire dans l'escalade, et matérialise encore davantage l'entrée dans une nouvelle Guerre Froide avec l'Occident. "Les marchés ont poussé un soupir de soulagement en constatant que les sanctions n'étaient pas si radicales" nuance Jeffrey Halley, analyste chez Oanda, selon qui "les États-Unis, l'Europe et d'autres pays adoptent une stratégie de sanctions progressives visant semble-t-il à laisser au président Poutine une porte de sortie diplomatique en cours de route".

Au chapitre statistique hier, à signaler des PMI flash (IHS Markit) significativement au-dessus des attentes aux États-Unis s'agissant des toutes premières estimations pour le mois en cours. Indicateur rassurant, l'indice de confiance des consommateurs (Conference Board) est ressorti à un niveau ferme, de bonne augure après des mesures inquiétantes du moral des consommateurs selon les travaux de l'Université du Michigan (U-Mich). Aucun repère majeur ne figure à l'agenda ce jeudi outre Atlantique, et les regards se portent déjà sur le PIB demain et les prix PCE vendredi. De quoi apporter de la matière de réflexion à la Fed, dont les intentions pour le FOMC de mars sont finalement encore floues.

"Nous surveillons le risque de resserrement trop agressif de la part de la Fed, ce qui pourrait entraîner un ralentissement économique marqué et un élargissement des spreads de crédit", prévient César Perez Ruiz, Responsable des investissements et CIO chez Pictet Wealth Management.

"Les marchés ne savent toujours pas ce que réserve la réunion de la Fed prévue en mars. Peu de responsables de la banque centrale se sont exprimés la semaine dernière, ce qui rend les anticipations difficiles. Les gouverneurs semblent se partager équitablement entre «faucons» et «colombes», le compte rendu de leur dernière réunion de politique monétaire montrant que les membres votants restaient très divisés, tant sur le rythme des hausses de taux d'intérêt que sur la réduction du bilan de la Fed."

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Arrêtons-nous un instant sur la combinaison de bougies validée jeudi 20/01, militant fermement pour une poursuite du reflux: une structure dite en trois cordeaux noirs. Les trois corbeaux noirs sont parfois appelés « corbeau à trois ailes », terme qui provient d'une expression japonaise disant que « les mauvaises nouvelles ont des ailes ». Cette combinaison laisse présager une baisse des cours s'ils font leur apparition sur des hauts niveaux de marché ou pendant une tendance haussière. Visuellement, les 3 corbeaux sont 3 chandeliers noirs, cumulant les 2 caractéristiques suivantes:

1) Les 3 chandeliers clôturent sur ou près de leurs plus bas.

2) Chaque ouverture doit être à l'intérieur du corps de la bougie précédente.

La structure est donc pleinement validée et les volumes épais et constants sur les trois bougies viennent en surligner le sens, dans un marché inquiet sur la hausse des rendements de obligations d'État à long terme.

Au final sur l'ensemble de la semaine 03, et sur des volumes cumulés nourris, l'indice aura par quatre fois clôturé sur ses points bas de séance. En données hebdomadaires, c'est la troisième fois qu'il clôture sur (ou quasiment sur) ses points bas hebdomadaires. La droite oblique symbolisant le trend de fond a été rompue, et après pullback le 12 janvier, l'indice est reparti à la baisse le 13, les investisseurs se mobilisant tout au long de la séance. Depuis l'indice est quasiment de retour sur des niveaux où il avait tracé un W sur l'oblique en mai dernier. La rupture de ces niveaux serait problématique.

Dans l'immédiat, la bougie en pendu tracée mercredi 02/02 sur confirmation de la divergence cours / volumes, suivie immédiatement d'un gap baissier, invite à la plus grande prudence. Une congestion est attendue entre les 13 330 points et les 14 445 points, soit une bande large où peut s'exprimer la nervosité des opérateurs. En cas de sortie par le bas, surtout dans des volumes épais, la situation technique devient problématique. La semaine 07 était à ce titre à très fort enjeu technique. Le niveau de clôture hebdomadaire, d'importance, est pratiquement sur les plus bas de la semaine.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 13330.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Positif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

