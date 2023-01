Nasdaq Composite : Le verre à moitié plein

(BFM Bourse) - Bien aidé par Netflix (+8,46%) et Alphabet-ex Google (+5,34%), le Nasdaq Composite aura terminé sur les chapeaux de roue (+2,66%) une semaine "à sensation", où la volatilité aura dominé. Le géant de la distribution et de la production de vidéos en streaming a agréablement surpris par la publication de son recrutement trimestriel d'abonnés, tandis que le second a cyniquement récolté les bénéfices en Bourse de son annonce de suppressions massives de postes (12 000), emboîtant le pas à d'autres mastodontes de la tech (Meta, Microsoft et Amazon).

Dans l'immédiat, le calendrier statistique plutôt pauvre se densifiera dès demain, avec en particulier de précieux indicateurs d’activité (les PMI) ainsi que l'indice manufacturier de la Fed de Richmond. A suivre tout de même ce lundi à 16h00 l'indice des indicateurs avancés (Conference Board).

Malgré des signaux contradictoires depuis le début de l'année, "les marchés aiment voir le verre à moitié plein et semble de plus en plus se satisfaire du ralentissement de l’inflation et de la perspective de voir la politique monétaire américaine devenir moins restrictive", observe Vincent Boy (IG France). "La Fed, a en effet abandonné les hausses de 75pdb, après 4 successives et pourrait même, selon les anticipations des acteurs de marché augmenter de seulement 25 pdb lors du FOMC du 1 février prochain."

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Dans l'immédiat, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine, bien qu'en tendance baissière de fond, évolue dans un range dont les bornes sont bien délimitées, entre 10 250 et 11 450 points. Des navigations de l'une à l'autre de ses bornes, pour les prochaines semaines, sont attendues, avant l'affirmation d'un directionnel. La mèche haute de la bougie construite lundi 10 janvier en atteste. Des forces de résistance s'installent progressivement à proximité de la moyenne mobile à 50 jours (en orange), dont l'orientation va être surveillée de près. Elle est pour l'heure indécise. Une poursuite des oscillations en cœur de range, non sans volatilité, est attendue.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 11450.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 10250.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime