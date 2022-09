Nasdaq Composite : Le rôle si difficile de J Powell

(BFM Bourse) - Un rappel de quelques chiffres s'imposent à ce stade, sur les "performances" récentes de l'indice Nasdaq Composite. L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine a perdu 0,95% sur la séance de mardi, 5,48% sur la semaine passée, 26,97% depuis le 01er janvier. Et ce alors que le réchauffement des obligations d'Etat à 10 ans, les Treasuries 10 years, touchaient un point haut hier à proximité immédiate des 3,60%, une première depuis plus de 10 ans. De quoi peser tout particulièrement sur les dossiers de croissance (Growth), dont l'indice qui nous intéresse ici regorge.

Inutile de préciser que le FOMC (Comité de politique monétaire) de la Fed qui s'achève ce mercredi sera suivi comme le lait sur le feu, avec le "risque", non exclu d'un relèvement brutal de 100 points de base des Fed Funds en réaction à la publication des indices des prix à la consommation en août, la semaine dernière.

Il ne fait pas bon être le plus grand banquier central de la planète, attendu particulièrement au tournant face à une "situation très compliquée", selon les termes d'Emmanuel Auboyneau, Gérant Associé d'Amplegest. "Sa volonté de combattre l'inflation en remontant vigoureusement ses taux entraîne en effet une dégradation des perspectives économiques. Or, vaincre la hausse des prix en préservant l'économie demeure un exercice très risqué." Le gérant prévient, par ailleurs: "Une hausse de 75 points de base à l'occasion de la prochaine réunion a déjà été actée. Et si la FED procédait à une hausse de 100 points de base, elle enverrait un message fort de nature à effrayer certains investisseurs."

La situation géopolitique reste lourde, après l'allocution télévisée ce matin du Vladimir Poutine, qui a décidé de la mobilisation de 300 000 réservistes pour combattre sur le front ukrainien, tout en brandissant la menace de l'utilisation de l'arme nucléaire.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Nous mettions sous surveillance l'éventuelle formation d'une bougie hebdomadaire en englobante baissière. Cette dernière est pleinement validée, avec l'appui des volumes en outre, donnant davantage de sens au message baissier. Côté chartiste, alors que les 12 260 points ont brutalement cédé, validant une épaule, tête et épaule, ce sont les 11 460 points qui cèdent actuellement validant la tracé d'une figure chartiste décomposable. Le message est baissier à court et moyen terme. A l'échelle de la seule séance à venir, l'avis sera neutre en raison de la probabilité d'achats de contestation juste après le FOMC.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 12260.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 10560.00 points relancerait la pression vendeuse.

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

