Nasdaq Composite : Le rejet graphique prend forme

(BFM Bourse) - Les futures sur indices laissent entrevoir l'indécision des opérateurs à l'approche d'un discours très attendu de J. Powell, Président de la Fed, (18h00, Heure de Paris), à l'occasion d'un événement organisé par l'Economic Club of Washington, D.C. Le patron de la puissante institution financière se sait très attendu après un FOMC un peu tiède au cœur de la semaine passée.

Depuis, le rapport NFP, rapport mensuel fédéral sur l'emploi privé est passé par là... Et si la dynamique des salaires n'a pas montré d'emballement, c'est la vigueur des créations de postes (517 000, explosant les attentes), et la baisse surprise du taux de chômage (3,4%), qui alertent sur des tensions chroniques et croissantes sur le marché de l'emploi.

"Cette semaine commence dans le calme, alors que moins d’événements et données seront publiés, mais les investisseurs seront très attentifs aux commentaires de Jerome Powell ce mardi", commente Vincent Boy (IG France). "Bostic, membre du FOMC, suggérait hier que la Fed pourrait revenir sur des hausses de 50 pdb, après avoir monté le taux de seulement, 25 pdb la semaine dernière."

De quoi maintenir la pression sur les rendements des obligations à 10 ans (Treasuries 10 yrs), en hausse à proximité immédiate des 3,65%, et mécaniquement sur les dossiers Growth, les technologiques de croissance, dont l'indice qui nous intéresse ici regorge.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Nous n'avons pas assisté vendredi à un îlot de renversement (island reversal), en raison de l'ombre haute tracé. De quoi accréditer le scénario d'une consolidation volatile plutôt que d'un retournement. L'idée d'un pullback sur les 11 450 points reste tout à fait crédible.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 12260.00 points.

Le conseil BFM Bourse Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime