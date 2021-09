Nasdaq Composite : Le rally laisse place à une phase beaucoup plus hachée

(BFM Bourse) - La volatilité reste intense sur l'indice Nasdaq Composite, qui sera resté tout au long de la semaine sensible au dossier Evergrande.

Sur le dossier Evergrande justement: si le risque est "sismique", il n'est pas "systémique", au sens de Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d’investissement chez Pictet Asset Management. "[La Chine] a accumulé des excédents commerciaux durant de nombreuses années et les réserves de la banque centrale chinoises sont les plus élevées au monde. Les autorités ont les moyens d’organiser une restructuration des acteurs fragiles du secteur et de palier le ralentissement économique par des mesures budgétaires et monétaires énergiques."

Néanmoins, le suspense n'est pas près d'être levé sur le dossier. Après avoir s'être engagé mercredi à honorer le paiement des intérêts d'un emprunt contracté auprès des investisseurs chinois, le groupe immobilier chinois lesté d'un endettement insoutenable a manqué l'échéance relative à des obligations émises à l'international, et n'a pas donné de nouvelles depuis. Un défaut pas vraiment étonnant, comme nous le pressentions il y a deux jours, mais qui contribue à crisper un peu l'atmosphère.

Le Nasdaq Composite, ultra sensible au marché des taux, devrait aborder la dernière séance de la semaine sur une note beaucoup plus prudente, sur fond de réchauffement sur le marché obligataire, le rendement des obligations d’État LT (Treasuries à 10 ans) confirmant sa reconquête des 1.40.

Au chapitre statistique hier, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage pour la semaine passée ont progressé d'une semaine sur l'autre (de 16 000 unités). A suivre le discours (en ligne) de Mr Powell, Président de la Fed, à 16h00. Il aura l'occasion de clarifier davantage ses intentions après un FOMC qui a ménagé la chèvre et le chou au cœur de la semaine.

Pour rappel mercredi, les membres de la Federal Reserve n'ont pas entériné la date de déclenchement du tapering, la phase de réduction progressive de son soutien, mais a confirmé qu'une annonce était proche. Le consensus s'attend à ce que soit officialisée en novembre la décision de commencer à réduire ce soutien en 2022.

"Il y a toutefois quelques touches un peu plus sévères qu'attendu", relève Frédéric Rollin (conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM). "Les membres du FOMC anticipant une hausse des taux en 2022 sont plus nombreux et les anticipations pour 2023 et 2024 ont significativement grimpé.[...] Les gouverneurs votant cette année sont en très large majorité des colombes. L'année 2022 verra l'arrivée de plusieurs faucons au comité. Les colombes auront toujours la majorité, mais ce sera plus serré."

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Côté technique, graphique et comportemental (champs au demeurant intimement liés), l'accumulation en quatre séances d'un marubozu noir, d'une structure englobante baissière et de trois "corbeaux noirs", le tout dans un niveau de participation relativement nourri, nous invite à déplacer le curseur vers davantage de prudence. La clôture sur les points bas hebdomadaires la semaine passée, immédiatement suivi d'un gap baissier majeur lundi, complète ce tableau. Quant à la tendance de fond (le trend), il est cependant loin d'être remis en cause à ce stade, les cours évoluant encore largement au-dessus de la moyenne mobile à 100 jours (en orange), qui ne s'infléchit que très légèrement. Avis neutre à l'échelle de la séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 15420.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 14410.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime