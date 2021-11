Nasdaq Composite : Le menu est copieux... avant même Thanksgiving !

(BFM Bourse) - La respiration des cours - et non pas la correction - devrait se poursuivre sur l'indice Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques de croissance, qui lâche un peu de terrain depuis la confirmation de la "prolongation" de J. Powell à la tête de la Fed. Jugé (un peu) moins accommodant que Lael Brainard, l'autre prétendante, Mr. Powell repart pour 4 ans à la tête d'une institution qui va devoir jouer fin avec le robinet monétaire.

"La nomination de Jerome Powell à la tête de la Fed n'est pas une surprise en soi, celle de Lael Brainard l'aurait cependant été", observe John Plassard (Mirabaud). "Le gouvernement américain a décidé de jouer la continuité en ne prenant pas de risque en plein resserrement monétaire." Nouveau mandat, et nouveaux défis pour J. Powell:

"Tout d'abord [...] fédérer les membres au sein du FOMC afin de pouvoir avoir les pleins pouvoirs et éviter qu'il y ait des dissensions qui soient de plus en plus évidentes.Ensuite Jerome Powell doit évidemment bien lire la trajectoire de l'inflation et de l'emploi afin de ne pas être en retard sur la courbe (behind the curve)."

Attention toutefois à une chose: la bougie hebdomadaire sera quasiment tracée définitivement dès la clôture ce mercredi, Wall Street fermant jeudi pour les fêtes de Thanksgiving, et rouvrant que pour quelques heures vendredi, en l'absence d'une frange majoritaire de participants... Une clôture sur les points bas ce mercredi viendrait étayer un scénario de dégagements à venir au cœur d'une figure de consolidation très élargie.

Dans l'immédiat, les marchés vont composer avec une batterie d'indicateurs à fort impact potentiels en cas d'écart au consensus. A suivre côté inflation les prix PCE (personal consumption expenditures), mesure de référence de la Fed à 16h00, l'indice de confiance (U-Mich) des consommateurs en données révisées à 16h00, les dépenses et revenus des ménages à 16h00 également, ainsi que les Minutes de la Fed, traditionnel compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de l'Institution, à 20h00.

Dans l'immédiat, une heure avant l'ouverture des débats sur actions, les opérateurs ont déjà pris connaissance d'une salve d'indicateurs. Parmi les plus remarquables dans leur écart au consensus, citons la révision à la baisse de la croissance pour le T3, à +2,1%, les commandes de biens durables, qui ont complètement manqué les attentes dans leur assiette de calcul la plus large, et les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, très encourageantes en revanche, sous la barre des 200 000 nouvelles inscriptions la semaine passée.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Concernant le cadre technique de fond, inchangé:

Depuis le 28 octobre et l'inscription de nouveaux sommets historiques après ceux du 07 septembre, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine clôture systématiquement sur les points hauts de séance, dans des volumes nourris, qui ne se contractent que très peu. Le camp acheteur, pleinement mobilisé, ne se pose pas de question.

A court terme:

L'entrée dans une phase de digestion, dont la structure sera riche d'enseignement pour la suite, est à envisager. Nous sommes encore en phase de la définition du cadre, et de l'amplitude, d'une consolidation à venir. Une consolidation élargie se profile.

Avis négatif à l'échelle de la séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 16212.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime