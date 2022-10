Nasdaq Composite : Le marché compte les minutes...

(BFM Bourse) - Sur fond d'un redémarrage à la hausse des rendements des obligations d'Etat américaines à 10 ans (Treasuries 10 years) qui flirtent de nouveau avec les 4%, le Nasdaq Composite, par nature riche en valeurs de croissance, a mécaniquement souffert mardi (-1,10% à 10 426 points) alors que le Dow Jones, riche en industrielles et bancaires, parvenait à garder la tête hors de l'eau à l'approche ce soir 20h00 (Heure de Paris) de la publication des Minutes de la Fed, traditionnel compte-rendu à fort enjeu, du dernier Comité de politique monétaire (FOMC).

"Les rendements des titres de référence à 10 ans ont atteint les 4% pour la première fois depuis la mi-2010. C’est bien au-dessus de leur juste valeur, que nous estimons à 3,2% et qui tient compte d’un resserrement quantitatif de plus de 1 500 milliards de dollars de la Fed, de nos prévisions d’inflation à long terme et de l’affaiblissement de la dynamique de croissance à court terme", estiment les stratégistes de Pictet WM.

Les opérateurs digèrent des chiffres sur l'emploi très robustes (publiés vendredi) et abordent anxieusement la publication, demain, des indices des prix à la consommation pour le mois de septembre. "Le marché du travail reste robuste, notamment dans le secteur des services. Il ne s'agit peut-être pas d'une "mauvaise nouvelle" suffisante pour inciter la Réserve fédérale (Fed) à interrompre son cycle de hausse des taux d'intérêt, mais peut-être suffisamment pour la faire ralentir", estime Warren Hylan, Gestionnaire de portefeuille spécialisé dans les marchés émergents chez Muzinich.

Dans l'immédiat, les opérateurs viennent de prendre connaissance de l'indice des prix à la production, en hausse de 0,4% pour la panier de produits le plus large, dérapant au-delà des attentes. Les indices des prix à la consommation publiés demain constitueront un point chaud statistique cette semaine. Tout comme la publication trimestrielle jeudi du géant taïwanais de la puce, TSCM, dans une ambiance électrique après, pour rappel, le profit warning de AMC (Advanced Micro Devices Inc) qui a provoqué vendredi une onde de choc sur l'ensemble de ce secteur moteur pour l'indice qui nous intéresse ici.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La petite transition latérale que nous entrevoyions aura duré trois séances, dans des volumes en chute libre. Une progression significative de ce niveau de participation sur la séance de baisse du jour viendrait donner du crédit au scénario baissier, alors même que l'échec contre une zone de résistance (la moyenne mobile à 20 jours) est constaté de façon chirurgicale. Sous cette courbe de tendance de court terme qui fait fermement pression, l'avis restera négatif sur l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 11250.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime