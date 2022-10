Nasdaq Composite : Le gap du 07 octobre en ligne de mire

(BFM Bourse) - Intense volatilité au sein d'une phase baissière, depuis le 19 août sur l'indice Nasdaq Composite, extrêmement sensible par nature-même de sa composition, à la "température" des Treasuries 10 ans, les rendements des obligations souveraines américaines à 10 ans. Une psychologie de marché empreinte d'une grande nervosité, confirmée lors des deux dernières séances, jeudi et vendredi, avec deux bougies "symétriques", sans ombre, en marubozu de couleur opposée. Il faut dire que les derniers chiffres macroéconomiques, sur l'emploi, la confiance des consommateurs ou l'inflation ont tous milité pour une poursuite sans pause d'une politique monétaire agressive de la part de la Fed.

"Il ne fait plus guère de doute que les taux d'inflation de base resteront supérieurs aux objectifs des banques centrales pendant un moment, et bien qu'il reste possible que l'inflation globale baisse notablement à l'horizon cyclique, on peut désormais s'attendre à ce que cela prenne plus de temps" constatent les stratégistes de PIMCO, pour qui "ces perspectives de politique monétaire augmentent également le risque d’un atterrissage brutal. Même si notre scénario de base comporte une récession peu profonde, les risques d'accidents sur les marchés financiers ou d'arrêts soudains sur les marchés de la dette tendront à être élevés dans un environnement où les banques centrales, à l'aide d'outils de taux d'intérêt et de bilan émoussés, doivent ralentir la demande."

Le marché obligataire se détendait quelque peu, les Treasuries 10 ans soufflant sous les 4%, laissant entrevoir une ouverture en territoire positif ce lundi.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La puissante structure en englobante haussière, ample, laisse augurer à ce stade une réaction technique, qui n'a pas valeur de retournement toutefois. Un peu d'oxygène qui pourrait permettre de combler le gap du 07 octobre, dans un premier temps. L'observation des volumes et de la fédération sectorielle sera essentielle pour jauger de la qualité du rebond, et donc de sa durabilité. La rechute consécutive au rebond pourrait être brutale.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 10200.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Positif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime