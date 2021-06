Nasdaq Composite : Le gap du 04 mai se refuse à l'indice pour l'instant

(BFM Bourse) - Après un weekend prolongé en raison d'un jour férié lundi (Memorial Day), l'indice Nasdaq Composite a débuté sa semaine mardi par une navigation sur des niveaux fermes mais en marges étroites (-0,09% à 13 736 points), sous le gap du 04 mai (voir plus bas). Côté statistiques, le PMI ISM manufacturier est ressorti à 62.1 en données finales, significativement au-dessus des premières estimations.

Ce jeudi est moins dense en repères macroéconomiques, mais les "affaires" reprendront dès demain avec les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage et la traditionnelle enquête du cabinet privé en ressources humaines ADP, qui donnera un avant-goût avant la publication du rapport fédéral NFP, très attendu vendredi. Très attendu car la Fed y jaugera avec précision le degré d'échauffement de l'économie par la prisme du déséquilibre entre offre et demande sur le marché de l'emploi. La question de l'agenda de normalisation de la politique monétaire en découle directement.

"Le rapport mensuel sur l'emploi américain sera publié vendredi et il devrait donner une bonne indication aux marchés sur le tempo de la Réserve Fédérale pour commencer à ouvrir des discussions sur un ralentissement des achats d'actifs, le fameux « tapering »", synthétise Alexandre Baradez (IG France).

A suivre le Livre Beige de la Fed à 20h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le support identifié à 13 000 points a effectivement joué pleinement son rôle de garde-fou. Il faudra une fragilisation bien plus importante pour l'enfoncer. Nous n'y sommes pas encore. Dans l'immédiat, un potentiel haussier de court terme existe, en direction du gap baissier du 04 mai, gap dont la borne haute vaut 13 881 points. Un biseau est en cours se formation, et nous surveillerons tout particulièrement la dynamique des volumes au sein de ce biseau (wedge). Un comblement du gap évoqué parait imminent. L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine a échoué très précisément sur sa borne basse et vendredi et lundi.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 14190.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 13390.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime