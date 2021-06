Nasdaq Composite : Le gap du 04 mai a du mal à aspirer les cours

(BFM Bourse) - Scénario de rêve pour les gérants actions américaines vendredi, et tout particulièrement les gérants privilégiant des valeurs dites de croissance, dont les technologiques font depuis plusieurs années maintenant pleinement partie... Scénario de rêve en raison du contenu du rapport fédéral sur l'emploi, de bonne facture, suffisamment pour confirmer le scénario de reprise économique, mais pas d'excellente facture, ce qui aurait eu pour effet de préparer le terrain avant la prochaine réunion de politique monétaire (FOMC des 15 et 16 juin prochain)...

Le nombre de créations de postes dans le secteur privé (hors activité agricole) bondit à 559 000 (contre 266 000 le mois précédent), tout en ressortant sous le consensus. Le taux de chômage poursuit son reflux, à 5.8% de la population active, et la hausse des salaires pointe à +0,5%, significativement plus qu'anticipé (+0,2%). Un rapport satisfaisant au sens des gérants "Growth", qui privilégient les valeurs de croissance, les plus sensibles au retour de la thématiques de l'inflation.

L'idée, pour l'instant, d'un ralentissement marqué du rythme des rachats d'actifs (tapering) s'éloigne quelque peu. La Fed conjuguera ce rapport NFP avec les chiffres des indices des prix à la consommation, qui constitueront jeudi le point d'orgue statistique de la semaine.

"Le prochain FOMC de la Fed aux États-Unis sera les 15 et 16 juin prochains et cela pourrait être de plus en plus difficile pour Jerome Powell de convaincre les marchés que l'inflation restera passagère et d'éviter de parler d'un ajustement des rachats d'actifs. Surtout si les données de jeudi ressortent au-delà du consensus", prévient Vincent Boy (IG France), en faisant référence à la publication jeudi des indices des prix à la consommation aux États-Unis.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le gap du 04 mai, dont nous parlions dans nos précédentes analyses sur l'indice, a connu un quatrième échec de franchissement vendredi, ce qui change le statut de ce gap, qui gagne ses galons de résistance, et qui perd quelque peu sa capacité d'attraction. Les oscillations en range sous le gap et au-dessus des 13 000 / 13 330 points, restent l'option privilégiée.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 14190.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 13330.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

