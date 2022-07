Nasdaq Composite : Le degré de conviction des acheteurs est testé

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite (-0.81% à 11 360 points hier) est attendu à des niveaux proches de l'équilibre, dans un marché quelque peu rassuré par la bonne dynamique des mises en chantier de logements et permis de construire, publiée à l'instant. Des marchés qui vont rester attentifs à la suite du bal des trimestriels des grands groupes, mi-figue mi-raisin pour l'instant du côté des grands groupes bancaires, et à l'attitude des grandes banques Centrales de part et d'autre de l'Atlantique, qui doivent rendre leur copie avant les vacances.

Côté microéconomie, "les banques américaines ont inauguré la saison des résultats du deuxième trimestre 2022 avec des publications mitigées", juge César Perez Ruiz, Responsable des investissements et CIO chez Pictet Wealth Management. "Malgré des résultats de trading plutôt bons, les banques d’investissement ont déçu. Un nombre croissant d’entreprises américaines s’apprêtent par ailleurs à réduire les embauches. De leur côté, les banques se préparent à une récession en augmentant les provisions et en suspendant les opérations de rachat de titres. D’autres secteurs seront bientôt touchés, à mesure que les pressions sur les marges augmenteront.", tranche M Ruiz.

Côté politique monétaire, pour la BCE ce sera jeudi, avec un doute, selon des informations de l'agence Reuters sur la possibilité d'un relèvement de 50 points de base des taux directeurs, alors que l'option de 25 tenait la corde. Côté américain, après que les derniers chiffres de l'inflation ont fait gonfler les probabilités d'un tour de vis de 100 pdb, des membres du Board sont venus à la rescousse.

Jeudi, deux membres éminents de la Réserve fédérale américaine dont le président de l'antenne de Saint-Louis, James Bullard, un des plus fervents défenseurs d'une politique monétaire agressive, ont en effet milité pour un relèvement de 0,75 point de pourcentage du taux directeur.

Pour rappel, alimentation et énergie incluses, les prix bondissent de 9.1% en rythme annualisé outre Atlantique.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La toile de fond du tableau technique reste rouge vif.

L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine est toujours en phase baissière de fond, traçant un pattern chartiste à ligne de cou oblique, au sein même d'un corridor à biais baissier. La configuration reste lourdement baissière au sein de de canal. Le prochain seuil hautement psychologique est à 10 000 points.

Avis neutre dans l'immédiat, à l'échelle de la séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 12140.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 10560.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime