Nasdaq Composite : Le degré de complaisance de la Fed en question

(BFM Bourse) - La question centrale, pour la "tenue" des positions sur les valeurs de croissance américaines - l'indice qui nous intéresse ici en regorge - reste celle de la justification de la complaisance, à ce stade, de la Reserve Fédérale.

"Dans les prochains mois, le risque semble plutôt porter sur les valeurs de croissance (technologiques notamment) sensibles à l’évolution des taux et moins sur les valeurs cycliques qui pourraient encore bénéficier de l’effet reprise et des différentes politiques budgétaires qui prendront le relais de la politique monétaire", synthétise Alexandre Baradez (IG France), qui détaille les éléments suivants:

"Même si les indices de confiance des consommateurs se sont récemment tassés aux Etats-Unis, cela n’est pas forcément le signe d’une crainte majeure sur l’avenir mais plus d’un phénomène lié au variant Delta (dont la progression semble ralentir depuis quelques semaines) et à l’évolution des prix. Et difficilement explicable par l’emploi : il n’y a jamais eu autant d’emplois vacants aux États-Unis. Il y a désormais plus d’emplois vacants que de demandeurs d’emplois ! Et ce qui explique la montée en puissance des faucons au sein de la Fed au mois d’août : il y a de moins en moins de justification à un tel niveau de soutien monétaire…et le risque de complaisance financière augmente."

Les nouvelles offres d'emploi (JOLTS) à 16h00 et le Livre Beige de la Fed (20h00) seront justement regardés sous cet angle ce mercredi.

L'indice Nasdaq Composite a fait de la résistance hier, après un weekend prolongé (+0,07% mardi à 15 374 points).

Côté valeurs, on citera l'acquisition du Japonais Paidy par Pyapal pour 2.7 Milliards de dollars.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le dépassement du seuil hautement psychologique des 15 000 points est désormais validé par l'extension haussière des cours. Nous basculons en support ce niveau graphique contre lequel, à terme, un pullback n'est pas à exclure. C'est cette dernière probabilité qui prend davantage de corps à mesure que les doutes s'installent du côté du degré de complaisance de la Fed.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 16000.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime