Nasdaq Composite : Le bras de fer entre acheteurs et vendeurs n'est pas terminé

(BFM Bourse) - Sur courant alternatif, le Nasdaq Composite, indice phare des valeurs technologiques de la cote américaines, a regagné mardi 1,25% à 14 433 points, dans des volumes quelconques, l'intégralité du corps vert de la bougie correspondant étant intégralement contenue dans celui, rouge, de la bougie précédente. L'indice, très sensible au marché des taux par nature-même de sa composition riche en valeurs de croissance, est attendu significativement dans le rouge dès l'ouverture, sur fond de passage des Treasuries à 10 ans de nouveau au-dessus des 1,50.

"Les marchés sont clairement dans une phase délicate, freinés par une accumulation d’éléments négatifs : situation du géant immobilier chinois Evergrande, tour de vis règlementaire en Chine, changement de communication des banques centrales, tassement de plusieurs indicateurs économiques après un premier semestre dynamique, tensions logistiques mondiales…et envolée des prix de l’énergie. Eléments faisant planer des craintes sur les marges des entreprises dans certains secteurs et donc sur les résultats à venir", synthétise Alexandre Baradez (IG France).

Sur le front macroéconomique, cette seconde partie de semaine s'aborde certes avec un œil toujours aussi inquiet sur les prix de l'énergie, mais aussi sur l'emploi américain, que la Fed surveille comme le lait sur le feu. A suivre demain les nouvelles inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage et vendredi surtout, le rapport NFP (Non Farm Payroll) sur l'emploi privé. Avant-goût disponible dans l'immédiat, avec l'enquête du cabinet ADP, tout fraîchement publiée, qui fait état de 568 000 créations de postes (hors service public et agriculture), largement au-delà des attentes (425 000).

Côté valeurs, après avoir flanché de 4,89%, le titre FaceBook a regagné mardi 2,06% à 332,96$. L'action du propriétaire et exploitant de puissants réseaux sociaux (pas seulement l'éponyme) est sous le feu (brûlant) des projecteurs depuis les propos inquiétants d'une lanceuse d'alerte, Frances Haugen.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Côté technique, graphique et comportemental (champs au demeurant intimement liés), l'accumulation en quatre séances d'un marubozu noir, d'une structure englobante baissière et de trois "corbeaux noirs", le tout dans un niveau de participation relativement nourri, nous invite à déplacer le curseur vers davantage de prudence.

La clôture sur les points bas hebdomadaires la semaine 37, immédiatement suivie d'un gap baissier majeur lundi 20/09, complète ce tableau.

Les 28,29 et 30 septembre, cette combinaison se trois chandeliers dite en corbeaux noirs s'est répétée.

Quant à la tendance de fond (le trend), il est cependant loin d'être remis en cause à ce stade, les cours évoluant encore largement au-dessus de la moyenne mobile à 100 jours (en orange), qui ne s'infléchit que très légèrement. Premier objectif baissier sur les 14 410 points. Avis négatif à l'échelle de la seule séance à venir.

L'indice a certes pu réintégrer in extremis vendredi la partie supérieure de sa moyenne mobile à 100 jours, à la faveur d'une ombre basse qui "sauve" l'allure de la bougie hebdomadaire, mais reste dans une position technique délicate à très court terme.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 15000.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime