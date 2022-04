Nasdaq Composite : Le bal des trimestriels est lancé

(BFM Bourse) - Sentiment de prudence redoublé alors que se profile à la vague de trimestriels des GAFAM, les 5 géants de la tech américaine auxquels ont peut rajouter Tesla et Netflix, pour compléter le club des dossiers emblématiques de croissance, qui font encore preuve, pour l'heure, de résistance face à l'adoption d'un ton de plus en plus ferme de la part de la Fed, qui réagit de manière beaucoup plus offensive que la BCE face à la menace inflationniste.

Les probabilités d'un relèvement de 50 points de base dès la prochaine échéance ne font que croitre. Et la possibilité, non exclue, d'un relèvement de 75 points de base en une fois, pour "marquer le coup", aurait un impact notable sur les rendements obligataires. Un coup d’œil s'impose sur les Treasuries 10 ans, qui continuent leur ascension en direction du cap symbolique des 3%, à 2,88%.

Le Nasdaq Composite (-0,14% lundi à 13 332 points), a tracé un doji d'indécision, dans des volumes en contraction, faisant une rentrée timides après le weekend pascal. La semaine sera relativement pauvre en statistiques macroéconomiques majeures et les investisseurs se concentreront sur le début du bal des trimestriels des grands groupes. A noter la publication du Livre Beige mercredi, document qui "donnera une indication quant à la résistance de l’économie américaine et pourrait permettre d’anticiper un peu plus les prochains mouvements de la Fed concernant la politique monétaire", pour Vincent Boy, analyste de marché IG France. "Bullard, membre du FOMC, indiquait hier qu’une hausse de 75 points de base pourrait être une option si cela se révélait nécessaire. "

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le cadre technique de très court terme vient de se réaligner avec le moyen terme dans le rouge, avec dans l'immédiat une zone de travail réintégrée entre 13 330 points et 13 838 points. Une rupture de ce dernier seuil viendrait provoquer un mouvement d'accélération à la vente en direction des 12 640 points. Les volumes sont plus que jamais mis sous surveillance. Avis neutre à l'échelle de la séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 13838.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 13330.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

