Nasdaq Composite : La Tour de Jenga tient encore debout

(BFM Bourse) - Le micro-reflux n'aura duré que deux petites séances les 09 et 10 novembre, sur l'indice Nasdaq Composite, pourtant sensible par nature et composition, aux perspectives de durcissement monétaire de la Fed. L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine a gagné 0,76% à 15 973 points hier, dans des volumes d'échanges qui ne s'essoufflent guère.

A la suite de cette publication au cœur de la semaine passée d'un échauffement plus marqué que prévu des prix à la consommation,si les Treasuries 10 ans ont montré quelques signes de nervosité, "la courbe des taux s'est aplatie et les taux réels ont touché de nouveaux points bas," a observé César Perez Ruiz, Responsable des investissements et CIO chez Pictet Wealth Management. "Cela suggère que les investisseurs restent convaincus que la poussée d'inflation sera temporaire ou qu'ils considèrent un éventuel resserrement monétaire de la part de la Fed (justifié au regard de la hausse des prix à la consommation) comme une erreur stratégique qui plomberait la reprise—ou les deux." There Is No Alternative...

Hier, au chapitre statistique, les ventes au détail aux États-Unis pour le mois d'octobre ont été publiées par le Census Bureau. Hors automobiles, ces ventes bondissent en rythme mensuel de 1,7%, battant très largement le consensus (+1,0%) et faisant oublier un terne mois de septembre. Un indicateur à fort impact boursier dans une économie où traditionnellement, l'essentiel de la création de richesse nationale provient de la consommation intérieure.

A suivre les stocks de brut à 16h30. Légère déception à signaler avant l'ouverture, avec des mises en chantier de logement qui ressortent stables en octobre, sous les attentes.

Focus sur deux dossiers en particulier: Lucid Motors tout d'abord, dont l'action a flambé de 23,71% à 55,52$ hier et Rivian Automotive (+15,16% à 172$), tous deux sur un secteur de l'automobile électrique en pleine effervescence boursière.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Concernant le cadre technique de fond, inchangé:

Depuis le 28 octobre et l'inscription de nouveaux sommets historiques après ceux du 07 septembre, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine clôture systématiquement sur les points hauts de séance, dans des volumes nourris, qui ne se contractent que très peu. Le camp acheteur, pleinement mobilisé, ne se pose pas de question.

A court terme:

L'entrée dans une phase de digestion, dont la structure sera riche d'enseignement pour la suite, est à envisager. Nous sommes encore en phase de la définition du cadre, et de l'amplitude, d'une consolidation à venir.

Avis positif à l'échelle de la séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 15420.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Positif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime