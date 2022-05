Nasdaq Composite : La tendance baissière reprend ses droits

(BFM Bourse) - Après les publications décevantes de Walmart et Target les indices américains ont plié. Les valeurs technologiques sont venues amplifier le phénomène. Dans le même temps les banques américaines revoient leurs scénarios et indiquent désormais entre 25 et 35% de probabilité d'avoir une récession d'ici 12 à 24 mois. Les investisseurs se tournent désormais à court terme vers la macroéconomie avec cet après midi les inscriptions hebdomadaires au chômage et l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie à 14h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La bougie rouge d'hier montre le retour des vendeurs. Les moyennes mobiles sont toujours baissières. La tendance reprend ses droits et le Nasdaq devrait donc tester prochainement le support suivant.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l’indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 12140.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime