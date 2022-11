Nasdaq Composite : La situation technique reste délicate

(BFM Bourse) - Le Nasdaq Composite (-1,58% à 11 049 points lundi) devrait ouvrir timidement dans le vert ce mardi, sur fond de mince espoir d'une amélioration de la situation en Chine.

"Le parti pourrait céder à la population et adoucir les mesures anti covid et notamment la politique zéro cas, en place dans le pays depuis maintenant bien trop longtemps", veut croire Vincent Boy (IG France). "Par ailleurs, les annonces de nouveaux soutiens au marché immobilier ont permis aux indices en Chine et à Hong Kong de fortement progresser en fin de séance ce matin."

Pour rappel, les restrictions se sont multipliées en Chine ces dernières semaines, en application des lois anti-Covid. Pékin a fermé les parcs et les musées, Shanghai interdit aux nouveaux arrivants dans la ville de se rendre dans les restaurants, les marchés ou les centres commerciaux pendant les cinq prochains jours. Fait extrêmement rare, une vague de protestations s'est développée ce week-end dans les grandes villes, les manifestants faisant part de leur mécontentement face aux mesures. Selon l'AFP, cette mobilisation semble être la plus importante depuis les émeutes pro-démocratie de 1989, marquée par la répression de la place Tiananmen.

Au chapitre statistique, c'est enfin la fin de la disette, le long weekend de Thanksgiving ayant privé les salles des marchés de repères en provenance des Etats-Unis. Le principal rendez-vous ce mardi est sans conteste l'indice de confiance des consommateurs (Université du Michigan), attendu en contraction à 100 points tout rond. Un score à impact en cas d'écart au consensus, dans un pays où traditionnellement, le principal moteur de création de richesse est la consommation intérieure. Dans l'immédiat, les opérateurs composent avec l'indice S&P Case Schiller des prix de l'immobilier dans 20 agglomérations représentatives, en hausse annuelle de 10,4%, à un niveau très proche des attentes.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La structure de la bougie de mardi 15/11, en pendu, flanqué de deux bougies aux corps rouges situés en grande partie sous les points bas de mardi, laisse augurer un essoufflement précoce du rebond entamé le 10 novembre sur gap. Le gap (un autre, plus ancien, baissier datant du 13 septembre) a perdu pour l'instant son pouvoir d'attraction, les 11 460 points faisant leur office de résistance.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 11250.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 10260.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime