Nasdaq Composite : La résistance des 14800 points est-elle désormais un support ?

(BFM Bourse) - Le Nasdaq composite a chuté comme ses homologues le lundi 19 juillet pour se retrouver après un sérieux gap d’ouverture sur le support des 14200 points menaçant ainsi de ruiner tous ses efforts de hausse entrepris depuis le 23 juin quand il a brisé sa résistance des 14200 points. La déprime fut bien éphémère car dès le mardi 20 il se reprenait vigoureusement pour s’élancer de nouveau vers les 14 800 points. La pandémie est source, certes, d’inquiétudes mais il faut la contrebalancer avec les somptueux résultats d’entreprises.

Vendredi, la situation graphique et fondamentale est devenue très originale. En effet, il été craint des chiffres de l’emploi susceptibles de donner raison aux « faucons ». En d’autres termes, ceux qui prônent (dont le vice-président de la Fed) un abandon dès la rentrée de la politique accommodante avec pour première mesure une diminution des achats d’actifs. Les chiffres de l’emploi s’avérèrent non pas bons mais excellents. Il faut donc ne plus craindre une remontée des taux mais saluer une économie en véritable voie de redressement et peu importe donc que la FED retrouve une certaine orthodoxie monétaire. Le Nasdaq a faibli symboliquement vendredi mais il est resté au-dessus de la résistance des 14800 points.

LE PASSAGE DE LA RESISTANCE DOIT ETRE CONFIRME. UN OBJECTIF SUR 15000 POINTS SERAIT AINSI LIBERE.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le trend (tendance) de fond de l'indice Nasdaq Composite reste haussier et il n'est absolument pas question de le mettre en doute ici. Néanmoins à court terme des signes graphiques et techniques laissent augurer la mise en place d'un cadre d'oscillations beaucoup plus nerveuses. La rupture des 14800 points confirmée et validée par les volumes et la volatilité viendrait annoncer un nouveau record historique.

PREVISION Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre, sur l'indice Nasdaq Composite à court terme. On prendra soin de noter qu'un franchissement des 15000.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 14190.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

