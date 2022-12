Nasdaq Composite : La question du taux terminal tourmente les opérateurs

(BFM Bourse) - L'ISM services, ressorti lundi en forte hausse, est entré en résonance avec le dernier rapport fédéral sur l'emploi, comme autant de signes d'échauffement chronique de l'économie américaine, points d'attention majeurs pour la Fed dans la construction de sa politique monétaire pour les prochains mois. L'enjeu, au-delà de l'allure de la courbe des taux qui devrait s’aplanir progressivement, c'est celui de l'identification, à ce stade difficile, d'un "taux terminal".

L'indice baromètre de la santé des services outre Atlantique, au sens de l'ISM (Institute for Supply Management) a bondi de 54,4 à 56,5, battant très largement la cible. Cette robustesse de ce pan de l'économie américaine vient doucher les espoirs d'une Fed plus accommodante, après l'annonce vendredi, de créations de postes qui ont dépassé les projections des économistes. C'est dans le contexte que l'indice Nasdaq Composite a débuté la semaine par une baisse de 1,93% à 11 239 points.

Pour rappel concernant l'emploi, si le taux de chômage est ressorti vendredi à un niveau stable, à 3,7% de la population active, le nombre de créations de postes dans le secteur privé (hors agriculture) est resté haut, à 263 000 nouvelles unités, largement au-dessus de la cible; et surtout, la dynamique des salaires (+0,6% en rythme mensuel) ne montre aucune signe d'accalmie.

Dans leur ensemble, "les marchés tablent sur une inflexion précoce de la Fed," option jugée toujours improbable par Vincent Manuel, Chief Investment Officer chez Indosuez Wealth Management, qui privilégie "l’hypothèse de hausses de taux plus lentes et moins importantes, sans inflexion avant le second semestre même si la Fed se rapproche du taux final".

Signalons sur le volet macroéconomique ce mardi, un creusement moins fort qu'anticipé du déficit (structurel, rappelons-le) de la balance commerciale américaine, à -78,2 Milliards de dollars en octobre.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Jeudi l'indice Nasdaq Composite a retracé à la hausse l'intégralité de l'ampleur d'un drapeau de consolidation entre, grossièrement, 11 000 et 11 500 points, dans des volumes puissants, avec une ouverture sur les points bas de séance, et une clôture exactement sur les points hauts. Si cela ne présage pas d'une sortie définitive par le haut, un peu d'air a assurément été retrouvé. Mais l'amplitude d'un drapeau de dérivation a été définie clairement. C'est au sein de ce drapeau que les oscillations vont se poursuivre.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 11460.00 points.

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

