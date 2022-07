Nasdaq Composite : La prudence prédomine

(BFM Bourse) - Le Nasdaq Composite (+1.58% à 11 897 points hier) est attendu ce jeudi en légère hausse, la "surprise" de la BCE d'un relèvement des taux deux fois plus important qu'annoncé précédemment satisfaisant une frange d'investisseurs de ce côté-ci de l'Atlantique, à la fois pour la lutte contre l'inflation et la protection des pays les plus fragiles de la Zone Euro.

Le rebond (secondaire) s'inscrit dans un mouvement (primaire) qui lui reste baissier. "Les investisseurs doivent naviguer entre une inflation à des niveaux historiques et le risque de récession" note Vincent Manuel, Chief Investment Officer, Indosuez Wealth Management. "Ce risque joue un rôle central, car la durée des corrections de marché est corrélée à l’amplitude du ralentissement cyclique. En ce qui concerne les fondamentaux, les prévisions de croissance des bénéfices restent stables malgré les soubresauts du marché, mais la hausse des rendements réels plombe les valorisations des actions, tandis que la volatilité reste élevée. Par conséquent, l’ampleur du mouvement de réévaluation enregistré ces derniers mois ne nous empêche pas de rester prudents sur les fondamentaux, en attendant que des catalyseurs plus positifs signalent un retournement du marché."

Au chapitre statistique ce jeudi, les cibles sont manquées, de peu il est vrai pour les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, mais dans des proportions très importantes concernant l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie, qui trébuche à -12.3 ce mois-ci.

Côté valeurs, Netflix a bondi de 7.35% à 216.44$, les investisseurs ayant apprécié la stratégie d'une quatrième offre - la moins chère, avec publicités en contrepartie - et la volonté affichée de l'entreprise de streaming de lutter contre le partage d'identifiants, source de perte de valeur évident, après un T1 malgré par une perte nette de plus d'un million d'abonné et un coup d'arrêt dans le recrutement.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La toile de fond du tableau technique reste rouge vif.

L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine est toujours en phase baissière de fond, traçant un pattern chartiste à ligne de cou oblique, au sein même d'un corridor à biais baissier. La configuration reste lourdement baissière au sein de de canal. Le prochain seuil hautement psychologique est à 10 000 points.

La courte reprise depuis le 21 juin s'achève en accélération haussière, ce qui doit mettre en garde contre les risques de bull trap.

Avis neutre dans l'immédiat, à l'échelle de la séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 12140.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 11460.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime