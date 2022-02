Nasdaq Composite : La Fed relit Le Cygne Noir

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite, qui avait pourtant ouvert les débats en forte baisse jeudi, a terminé la séance en hausse de 3,34%, l'agression militaire russe en Ukraine ayant été interprété, en cours de séance, comme un "cygne noir", soit un événement rarissime et imprévu théorie comportementale, événement qui peut avoir des conséquences exceptionnelles. Parmi ces conséquences, pourquoi pas celle d'une hypothétique "aide" de la Fed, ou du moins la possibilité d'assister à un virage monétaire moins serré que prévu en 2022...

L'incertitude demeure quoiqu'il arrive quant à la position de la Fed, qui doit réunir le mois prochain son Conseil de politique monétaire. Tout dépend des intentions réelles de V. Poutine. "On ne connaît pas vraiment les intentions russes : envahir toute l'Ukraine et installer un gouvernement aux ordres du Kremlin (approche risquée car la Russie s'enliserait dans une occupation du territoire ukrainien avec le risque d'entrer dans un bourbier du type afghan...) ou déstabiliser l'armée ukrainienne (et ses bases arrière) pour mieux s'installer dans le Donbass voire au sein d’une zone élargie allant du Donbass à la Crimée déjà annexée (pour contrôler complètement l’accès à la Mer d’Azov)",explique Sébastien GRASSET, Membre du Directoire et Directeur de l'Asset Management chez AURIS Gestion.

"Les banques centrales vont jouer un rôle essentiel dans le retour au calme sur les marchés financiers et certainement retarder les anticipations de mouvement restrictive monétaire. Nous sommes d’une certaine manière dans une situation similaire à mars 2020." peut on lire ce matin dans une note de Richelieu Gestion.

Les repères statistiques ont été relégués au second plan hier. Signalons tout de même que le PIB T4 américain, en données finales est ressorti conforme aux attentes, à +7,0% en rythme trimestriel.

A suivre les données révisées de l'indice de confiance des consommateurs (U-Mich) et les prix PCE cette après-midi.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Voici pour rappel, un certain nombre d'éléments clefs présentés mercredi: "Une congestion est attendue entre les 13 330 points et les 14 445 points, soit une bande large où peut s'exprimer la nervosité des opérateurs. En cas de sortie par le bas, surtout dans des volumes épais, la situation technique devient problématique. La semaine 07 était à ce titre à très fort enjeu technique. Le niveau de clôture hebdomadaire, d'importance, est pratiquement sur les plus bas de la semaine." A l'aune de la vigueur de la rupture de ce seuil les 13 330 points sont basculés en résistance majeure, et ce même si l'indice est venu terminer la séance de jeudi au-dessus. Les conditions techniques de la rupture sont en effet éloquentes: englobante baissière doublée d'un marubozu noir d'école. La mobilisation vendeuse aura duré toute la séance.

La mobilisation acheteuse tout au long de la séance jeudi est impressionnante et valide davantage l'entrée dans une phase de grande volatilité.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 14445.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 12140.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime