Nasdaq Composite : La Fed prend de nouvelles mesures de soutien aux entreprises et aux ménages

(BFM Bourse) - Wall Street a terminé la semaine passée dans de très mauvaises dispositions: l'échec des négociations budgétaires américaines au Congrès et un nouvel accès baissier du brut ont eu raison vendredi de la tentative de rééquilibrage du milieu de la semaine. Au final, un nouveau bilan hebdomadaire lourd (-12,64%) et une chute de 28% sur les quatre dernières semaines écoulées pour l'indice Nasdaq Composite, depuis que le monde a pris la mesure des impacts économiques de la crise sanitaire du coronavirus. L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine, pour l'heure moins directement touché le Dow Jones ou le S&P 500 par la mise au tapis des cours du brut (le baril de WTI pointait sous les 23$), devrait ouvrir en hausse ce lundi, avec les nouvelles mesures annoncées par la Fed pour soutenir les ménages et entreprises.

Pour rappel, au chapitre monétaire, la Fed avait déjà fini par ouvrir complètement les vannes, face aux menaces sur l'économie américaine de la pandémie de coronavirus. La Federal Reserve, qui a déjà ramené brutalement ses taux à un niveau proche de 0 (bande entre 0 et 0,25%) inonde littéralement le marché de liquidités. Le record de la taille du bilan pour l'Institution est désormais battu, à l'heure où la Californie, qui abrite nombre de sièges de sociétés présentes au sein de l'indice qui nous intéresse ici, est mise sous cloche. Tout comme six autres Etats de l'Union, dont New York.

Au chapitre statistique jeudi, le Philly Fed (indice manufacturier de la Fed de Philadelphie) est ressorti jeudi en chute libre de 36.7 en février à -12.7 en mars, au plus bas depuis 7 ans. Par ailleurs, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage pour la semaine passée, bien qu'à des niveaux mesurés ont désagréablement surpris les investisseurs par leur hausse à 281 000, alors qu'un niveau proche des 215K était la norme ces dernières semaines. De façon anecdotique vendredi, les ventes de logements anciens aux Etats-Unis ont significativement dépassé les attentes. Aucun chiffre macroéconomique d'importance majeure ne figure à l'agenda ce lundi, et il faudra attendre demain, pour prendre connaissance des toutes premières estimations des indicateurs baromètres d'activité PMI pour le mois en cours.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Voici pour rappel et suivi les éléments techniques que nous proposions vendredi avant l'ouverture des débats sur les actions:

Le positionnement relatif des corps verts des trois dernières bougies tracées, associé à la stabilité des volumes sur ces trois dernières séances, militent pour un rebond technique motorisé par les grosses capitalisations qui ont récemment beaucoup souffert, en particulier sur le secteur des semi-conducteurs. Reste à jauger la durabilité de ce rebond. La capacité de l'indice à clôturer sur ses points hauts de séance (voire ses points hauts hebdomadaires) par la même occasion ce vendredi, dans des volumes solides, (cela fait beaucoup de si !) légitimerait l'option d'une extension en direction des moyennes mobiles courtes.

Force est de constater que l'indice Nasdaq Composite a finalement terminé sur ses points bas de séance, à proximité immédiate de ses points bas hebdomadaires. L'option d'une reprise technique sur une poignée de séances est déjà mise à mal.

Avis positif à l'échelle de la seule séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 6928.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Positif

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

