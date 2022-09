Nasdaq Composite : La dynamique des volumes sur rebond est mise sous surveillance

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite, indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine, est parvenu à clôturer pour la seconde fois de rang, à clôturer sur les points hauts de séance, actant l'entrée dans une phase de légitime réaction de contestation, après une seconde partie de mois d'août très compliquée. De façon générale, la pression s'exerce toujours fortement sur les dossiers de croissance, particulièrement pénalisée par le réchauffements des rendements des obligations d’État américaine, à mesure que le ton hawkish de J. Powell s'affirme. Le Président de la Fed esr justement intervenu hier, à l'occasion de la conférence monétaire annuelle du CATO Institute (think tank libertarien).

Les tours de vis monétaires, dans le but de lutter contre une inflation galopante, comporte naturellement un risque: celui de ralentir l'activité économique. "L'économie américaine est déjà au point mort, et une récession nous paraît de plus en plus probable au début de l'année prochaine." relève les experts du BlackRock Investment Institute (BII), qui actent l'entrée dans un nouveau régime macroéconomique. "La banque centrale américaine ne semble pas avoir encore pris acte de l’incidence négative majeure que cela représenterait pour la croissance, ni de la nature inhabituelle des contraintes qui pèsent sur le marché du travail depuis la pandémie". Selon les estimations de l'Institut, "ce sont 3 millions de personnes supplémentaires qui se retrouveraient au chômage si la demande devait se contracter de 2%."

A suivre côté statistique les stocks des grossistes en données finales pour le mois de juillet à 16h00.

Sur marubozu noir, dans de puissants volumes, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine a rompu la ligne de cou d'une petite figure en épaule, tête et épaule, qui signe la fin définitive de la jambe haussière amorcée le 17 juin. L'indice a rompu sa moyenne mobile à 50 jours (en orange). La dernière fois que cet événement technique s'était produit (08/04), les dégagements s'étaient accélérés: -23% jusqu'au 16 juin, dans une volatilité importante. Dans l'immédiat, un court rééquilibrage des cours avant un potentiel rebond technique de faible ampleur est attendu. Pas de quoi initier des positions acheteuses pour autant., dans le sens où aucune figure de retournement haussier durable n'est identifiée. Les volumes sont mis sous surveillance.

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 11460.00 points.

