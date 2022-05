Nasdaq Composite : La délicate mission du pompier Powell

(BFM Bourse) - La première partie de séance devrait rimer avec grande prudence ce mercredi, avant la décision de politique monétaire (20h00, Heure de Paris), et la traditionnelle conférence de presse (20h30). Au-delà d'une décision de relèvement de 50 pdb des Fed Funds largement attendue, c'est le ton qui sera scruté, et les éléments de langage employés, à même d'affiner la trajectoire de remontée des taux dans un environnement complexe. Comme le reconnait Emmanuel Auboyneau (Amplegest), "les deux incertitudes liées à la durée de la guerre en Ukraine et à l'importance de la vague de Covid en Chine rendent l'analyse aléatoire à court terme."

"Dans les deux cas, une amélioration rapide aurait des effets désinflationnistes immédiats (via les matières premières pour l'Ukraine et le rétablissement de la chaîne d'approvisionnement pour la Chine). Un prolongement de ces deux aléas ne ferait qu'arrimer l'inflation à des hauts niveaux." analyse le gérant.

Et sur la seule question du PIB américain au premier trimestre, "si la publication, prima facie, à -0.4% en variation trimestrielle de la croissance américaine (-1.4% en annualisée contre +1% anticipée) marque un net ralentissement par rapport au dernier trimestre (+6.9% en annualisée), la lecture plus en détail des composantes montre une image plus résiliente de l'économie américaine", nuance toutefois Thomas GIUDICI, Co-responsable de la gestion obligataire d'AURIS Gestion.

"En effet, le PIB a essentiellement été impacté par un déficit commercial en plein essor (-3.2 pts), visant à reconstituer les stocks de biens de consommation, ainsi que par la baisse des dépenses publiques. Dans le même temps, la consommation continue de bien se tenir, avec, par exemple, une nouvelle augmentation des dépenses de consommation en avril (+1.1% contre +0.6% attendues et +0.6% le mois précédent), et ce, malgré la forte inflation sur quasiment l'ensemble des biens."

La Fed devra prendre en compte les tensions chroniques sur le marché de l'emploi, tensions elle-même génératrice d'inflation. Avant la publication vendredi du rapport fédéral NFP (Non Farm Payrolls), les investisseurs viennent d'avoir un "avant-goût" avec la publication il y a quelques minutes de l'enquête d'ADP. Le cabinet privé en ressources humaines a mis en évidence 247 000 créations de postes dans le secteur privé (hors agriculture), le mois dernier, nettement sous les attentes (plus de 380 000).

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le mince trading range que nous identifiions entre 13 330 et 13 838 points a été rompu dans des conditions de volumes, de volatilité, et de bougies très significative. Le marubozu tracé jeudi 21/04 témoigne en particulier d'une mobilisation du camp vendeur tout au long de la séance, jusqu'à une clôture quasiment exactement sur les points bas, ouvrant la voie à un objectif baissier CT à 12 640 points. Ce dernier a été rompu, après une hésitation bigrement nerveuse sur la seconde partie de la semaine passée. Nous précisions vendredi que "l'allure de la bougie hebdomadaire aura son importance." Elle est en effet bien peu avenante, et c'est d'ailleurs la quatrième fois en quatre semaine que l'indice clôture sur ses points bas hebdomadaires. Un pullback plus tard, les warnings s'allument.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 12640.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime