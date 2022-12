Nasdaq Composite : La confiance du consommateur américain, une clef essentielle

(BFM Bourse) - Hésitant hier, après 4 séances de repli prononcé, le Nasdaq Composite a terminé à l'équilibre, proche des 10 550 points, dans des volumes en repli, après des échéances monétaires majeures, et à l'approche de publications statistiques tranchantes.

Pour rappel la semaine passée, J Powell prenait les marchés à contrepied en adoptant un ton belliqueux en conférence de presse post FOMC. "Je ne nous verrais pas envisager des réductions de taux tant que le comité n'est pas convaincu que l'inflation descend à 2 % de manière durable" a-t-il martelé.

"Les observateurs de la Fed semblent s'être éloignés des préoccupations concernant le rythme des hausses de taux et le niveau final des taux, pour se demander plutôt combien de temps les taux d'intérêt resteront à des niveaux restrictifs", pour l'équipe stratégie de Muzinich & Co.

Pour rappel, les membres de la Fed ont relevé leurs projections de taux, tablant sur 5,1% pour 2023 et 4,1% pour 2024, contre respectivement 4,6% et 3,9% lors de leur réunion de septembre. Ils anticipent par ailleurs une inflation plus élevée, à 3,1% pour 2023, contre 2,8% précédemment, et à 3,5% pour l’inflation "core", c’est-à-dire hors prix de l’énergie et alimentaires, contre 3,1% en septembre.

Or les signaux macroéconomiques, notamment sur le front des tensions sur le marché de l'emploi, pèsent encore lourdement.

En revanche, tout ce qui peut écarter l'imminence ou d'une récession peut donner de l'air momentanément à l'indice. C'est dans ce cadre que les salles des marchés suivront avec la plus grande attention la publication de l'indice de confiance des consommateurs (Conference Board), à 16h00 (Heure de Paris).

"Jusqu’ici, toute mauvaise statistique était saluée par les investisseurs et était positive pour les marchés financiers, car elle permettait d’anticiper une Fed plus clémente", pour Vincent Boy (IG France). "A partir de maintenant, il est fort probable que les mauvaises données économiques soient négatives pour l’évolution des indices mondiaux, du fait des craintes d’une récession en 2023." Or les derniers baromètres d'activité (PMI en données préliminaires pour décembre) ont lourdement déçu, manquant totalement leur cible.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le drapeau (11 novembre / 14 décembre) est désormais rompu, dans des conditions de volumes qui font sens. Le reliquat du gap du 10 novembre est désormais pleinement comblé, sans isolement de séances; l'indice a deux "points de chute" de court terme (10 260, puis le seuil symbolique des 10 000 points), avant d'envisager une réaction technique de contestation. La navigation des cours va être très technique jusqu'à la fin de l'année.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 10960.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 10260.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime