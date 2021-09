Nasdaq Composite : La clôture de vendredi sera riche d'enseignements

(BFM Bourse) - Ultra-sensible de façon chronique à la dynamique des taux longs, l'indice Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques de croissance, a une nouvelle fois terminé dans le rouge, mercredi, sur les points bas de séance (-0,24% à 14 512 points), alors que le Dow Jones et le Nasdaq Composite parvenait à grappiller quelques points. Pour rappel mardi, le reflux de l'indice se chiffrait à -2,83%. L'échauffement des Treasuries à 10 ans, à 1.538, se confirmait tout au long de la semaine.

Un léger rebond de contestation à l'ouverture, que laissent augurer les futures sur indice, est toutefois possible. Il sera particulièrement intéressant, demain à la clôture, de mesurer la "distance" entre les points bas hebdomadaires et les points bas de clôture de séance. Plus cet écart sera mince, plus la jambe de dégagements sera amenée à se poursuivre.

Au chapitre statistique mercredi, la très forte progression surprise des stocks de brut aux États-Unis aura au moins eu le mérite de faire refluer le baril de WTI, alors en pleine ébullition. Par ailleurs, la dynamique des ventes de logements en cours en septembre aux États-Unis, en hausse mensuelle supérieure à 8%, a explosé les attentes. Pour rappel mardi, cibles toutes manquées pour l'indice S&P Case Schiller des prix immobiliers, l'indice de confiance du consommateur (Conference Board) et l'indice manufacturier de la Fed de Richmond.

Ce jeudi, à signaler côté publications économiques, une révision à la hausse du PIB T2 (+6.7% en rythme annuel) et des inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage en hausse surprise (362 000 nouvelles inscriptions).

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Côté technique, graphique et comportemental (champs au demeurant intimement liés), l'accumulation en quatre séances d'un marubozu noir, d'une structure englobante baissière et de trois "corbeaux noirs", le tout dans un niveau de participation relativement nourri, nous invite à déplacer le curseur vers davantage de prudence. La clôture sur les points bas hebdomadaires la semaine 37, immédiatement suivie d'un gap baissier majeur lundi 20/09, complète ce tableau.

Quant à la tendance de fond (le trend), il est cependant loin d'être remis en cause à ce stade, les cours évoluant encore largement au-dessus de la moyenne mobile à 100 jours (en orange), qui ne s'infléchit que très légèrement. Premier objectif baissier sur les 14 410 points. Avis neutre à l'échelle de la seule séance à venir.

Nous reviendrons sur la capacité de l'indice à s'éloigner ou non de ses points bas hebdomadaires cette semaine.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 15420.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 14410.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime