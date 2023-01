Nasdaq Composite : L'inflation sous-jacente confirme son ralentissement

(BFM Bourse) - Si l'indice Nasdaq Composite (+1,76 à 11 512 points) a bénéficié jeudi du soulagement provoqué par les résultats de Tesla (+10,97% à 160,27$), et d'une batterie de chiffres statistiques satisfaisants, la préouverture laisse augurer une respiration pour la dernière séance de la semaine, marquée par la publication de la dynamique des prix à la consommation PCE.

Le constructeur automobile innovant a certes déçu les attentes sur ses résultats du quatrième trimestre en matière de marges, mais les commentaires aux analystes d'Elon Musk semblent avoir plu au marché. Selon des propos rapportés par Bloomberg, l'homme d'affaires a indiqué que la prévision du groupe en matière de production, soit 1,8 million de véhicules en 2023, était "prudente" et que le constructeur pourrait très bien se rapprocher des 2 millions, sans perturbation majeure. Il a également tenté d'envoyer des signaux rassurants sur la demande, motif de préoccupation chronique du marché.

Dans l'immédiat, et à l'approche de l'issue le 1er février du premier FOMC de l'année, la communauté financière a pu prendre connaissance des chiffres d'inflation PCE (personal consumption expenditures), mesure phare de la Fed dans son appréciation de la hausse des prix. Sans surprise, les prix, hors alimentation et énergie, ont progressé de 0,3% en décembre, en rythme mensuel. Sur un an, cette inflation dite "sous-jacente" a ralenti à +4,4%.

Hier, les données en toutes premières estimations du PIB américain au T4 ont dépassé les attentes, en ressortant à +2,9% en rythme annualisé, contre un consensus à +2,6%.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Nous assistons désormais au test majeur de la borne haute d'un large range à 11 450 points. L'observation à ce stade des volumes, de l'allure combinée des bougies, de la volatilité, et de la fédération sectorielle sera essentielle pour caractériser le test. Un début de séance dans le rouge est attendu ce mercredi, corroborant l'idée d'un plafond intermédiaire, dont le franchissement n'est pas d'actualité. Le quasi harami baissier, avec doji en seconde bougie, donnait déjà l'alerte mardi 24 janvier en clôture.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 11750.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 10250.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime