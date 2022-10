Nasdaq Composite : L'inflation assomme l'indice phare de la tech

(BFM Bourse) - Coup de froid brutal, dans une ambiance déjà fraîche - c'est le moins que l'on puisse dire - après la publication de chiffres d'inflation (IPC) montrant un emballement plus fort que prévu des prix en septembre outre Atlantique. Une publication qui prend un sens particulier au lendemain des Minutes de la Fed, dont le message principal à retenir est la volonté quoi qu'il en coûte de l'Institution à lutter contre la hausse des prix.

Dans le détail, l'indice des prix à la consommation, hors alimentation et énergie, a bondi de 0,6%, en septembre, contre une cible à +0,4%. Pour le panier de produits le plus large, l'inflation atteint 8.2% en rythme annualisé. De quoi laisser augurer une poursuite sans pause du processus de hausse des taux fédéraux.

Les augmentations des indices du logement, de la nourriture et des soins médicaux ont été les plus importantes parmi de nombreuses autres causes de l'augmentation mensuelle corrigée des variations saisonnières.

Une publication qui vient se conjuguer avec celle, vendredi, du rapport FFP sur la santé de l'emploi privé.

"Encore une fois, en cette période bien singulière, « good news is bad news »," éclaire Thomas Giudici, co-responsable de la gestion obligataire chez Auris Gestion, signifiant par là que toute bonne nouvelle sur la santé de l'économie américaine est un pas de plus vers la poursuite d'une politique monétaire belliqueuse.

Dans la foulée, les Treasuries 10 yrs bondissaient, venant de nouveau flirter avec le seuil symbolique des 4%.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La petite transition latérale que nous entrevoyions aura duré trois séances, dans des volumes en chute libre. Une progression significative de ce niveau de participation sur la séance de baisse du jour viendrait donner du crédit au scénario baissier, alors même que l'échec contre une zone de résistance (la moyenne mobile à 20 jours) est constaté de façon chirurgicale. Sous cette courbe de tendance de court terme qui fait fermement pression, l'avis restera négatif sur l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine.

La capacité à combler ne serait-ce qu'en partie l'ample gap qui s'annonce à l'ouverture sera riche d'enseignement. Le seuil hautement symbolique des 10 000 points est en danger.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 11250.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime