Nasdaq Composite : L'emploi américain offre une double lecture

(BFM Bourse) - Deux chiffres sur l'emploi, au demeurant de bonne facture, publiés avant l'ouverture, devraient indirectement et paradoxalement faire pression sur l'indice Nasdaq Composite, particulièrement sensible au retour de la thématique inflationniste et du moindre signal d'échauffement de l'économie. Alors certes, nous aurons des éléments plus tranchants demain avec le rapport fédéral sur l'emploi (rapport NFP pour Non Farm Payroll), mais les inscriptions aux allocations chômage et surtout l'enquête ADP ont dépassé leur consensus respectifs.

Pour les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, sur l'ensemble de la semaine passée, le Département du Travail en dénombre 385 000 nouvelles, au plus bas depuis le début de la crise "Covid". Quant à l'enquête du cabinet privé en RH ADP, elle conclue à des créations de postes dans le secteur privé frôlant le million, à 987 000, contre une cible à 645 000.

"La masse salariale du secteur privé a montré une nette amélioration par rapport aux derniers mois et le gain le plus important depuis les premiers jours de la reprise", a déclaré Nela Richardson, économiste en chef d'ADP. "Les salaires dépassent de loin la moyenne mensuelle des six derniers mois. Les entreprises, quelle que soit leur taille, ont connu une augmentation de la croissance de l'emploi, reflétant l'amélioration de la nature de la pandémie et de l'économie."

Un avant-goût assez clair avant le rapport fédéral demain, qui constituera un élément de réflexion essentiel pour la Fed, dans son processus de normalisation monétaire. "Le rapport mensuel sur l'emploi américain sera publié vendredi et il devrait donner une bonne indication aux marchés sur le tempo de la Réserve Fédérale pour commencer à ouvrir des discussions sur un ralentissement des achats d'actifs, le fameux « tapering »", synthétise Alexandre Baradez (IG France).

A suivre l'indicateur avancé PMI Services (ISM), qui, "moyenné" avec son équivalent industriel publié plus tôt dans la semaine, permettra de dégager une dynamique de l'indicateur Composite.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le support identifié à 13 000 points a effectivement joué pleinement son rôle de garde-fou. Il faudra une fragilisation bien plus importante pour l'enfoncer. Nous n'y sommes pas encore. Dans l'immédiat, un potentiel haussier de court terme existe, en direction du gap baissier du 04 mai, gap dont la borne haute vaut 13 881 points. Un biseau est en cours se formation, et nous surveillerons tout particulièrement la dynamique des volumes au sein de ce biseau (wedge). Un comblement du gap évoqué parait imminent. L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine a échoué très précisément sur sa borne basse et vendredi et lundi. Avis négatif à l'échelle de la séance clef de ce jeudi. Un retour à très court terme sur une zone proche de la moyenne mobile à 100 jours (en orange) est loin d'être exclu.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 14190.00 points.

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime