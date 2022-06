Nasdaq Composite : L'effet tunnel sur une Fed paniquée par l'inflation

(BFM Bourse) - Malgré une clôture en très légère hausse (+0,18%), l'indice Nasdaq Composite a tracé une cinquième bougie rouge consécutive mardi, à la veille de l'issue d'un nouveau FOMC (réunion de politique monétaire de la Fed). Fed qui a la lourde mission de devoir faire face à une inflation galopante, quitte à brider une croissance déjà plus que fragile. La hantise de la Fed se nomme inflation, et la peur d'une entrée en boucle prix / salaires force les membres du Board à une politique monétaire très offensive.

Thomas Costerg, Senior US Economist, de Pictet Wealth Management va même jusqu'à croire que la "Fed semble même vouloir espérer une mini-récession pour endiguer l’inflation"...

"Cela va à l’encontre de l’ADN historique de la Fed, d’éviter les récessions à tout prix. A quand la Fed reviendra-t-elle à une fonction de réaction plus sereine et davantage en ligne avec ses valeurs profondes ? Nous pensions auparavant que ce changement de philosophie serait au cours de l’été, mais désormais il semble que la Fed puisse rester dans son « tunnel de panique » plus longtemps que prévu. Cela ne sera pas sans conséquence sur la croissance économique, qui risque d’accuser le coup alors que la sensibilité des États-Unis aux taux d’intérêt est très forte dans un contexte d’endettement public et privé toujours très conséquent."

Il faut dire que la question du "pic" d'inflation a vécu. Les derniers chiffres d'IPC montrent une inflation durablement haute, à 8,6% en mai, en rythme annualisé, alimentation et énergie incluses.

La Fed relèvera donc ses Fed Funds ce jour de 0,50% minimum, avec une possibilité à +0,75% (75 points de base). Verdict ce mercredi à 20h00 (Heure de Paris) pour le verdict de politique monétaire proprement dit et à 20h30 pour une conférence de presse à très fort enjeu.

"Le marché anticipe désormais une hausse des taux directeurs de 75 pdb en septembre contre 25 pdb il y a une semaine ! Attention néanmoins car, entre la correction sur les marchés financiers et le resserrement des conditions de financement, la possibilité que la Fed mette un peu d'eau dans son vin pour éviter un atterrissage trop brutal existe toujours", tempère Thomas Giudici (AURIS Gestion). Les banques Goldman Sachs et JP Morgan entrevoient désormais également une hausse de 75 pdb du loyer de l'argent.

A suivre en priorité à l'agenda statistique ce mercredi, outre Atlantique, les ventes au détail à 14h30, l'indice manufacturier Empire State à 14h30, l'indice NAHB du marché immobilier résidentiel à 16h00, les stocks de brut à 16h00. Les rendez-vous monétaires à cocher sont naturellement l'issue du FOMC à 20h00 et la conférence de presse de la Fed à 20h30. A suivre également un discours de Mme C Lagarde à 16h20 à la London School of Economics.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le mince trading range que nous identifiions entre 13 330 et 13 838 points a été rompu dans des conditions de volumes, de volatilité, et de bougies très significative. Le marubozu tracé jeudi 21/04 témoigne en particulier d'une mobilisation du camp vendeur tout au long de la séance, jusqu'à une clôture quasiment exactement sur les points bas, ouvrant la voie à un objectif baissier CT à 12 640 points. Ce dernier a été rompu, après une hésitation bigrement nerveuse sur la seconde partie de la semaine 17.

Les warnings se sont alors allumés et ne se sont pas éteints définitivement depuis. Le harami envisagé lundi n'a pas été validé, et la bougie relativement ample, par son ombre basse, peut servir de cadre à un début d'inflexion baissière de court terme. La réintégration de la partie inférieure à la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), validée, vient apporter un message baissier clair.

Le niveau de clôture de vendredi par rapport aux points bas hebdomadaires, que nous mettions sous surveillance, apporte une lecture baissière supplémentaire. La très nette divergence cours / volumes est peu avenante depuis le 25 mai, a été suivie par une libération d'énergie vendeuse en sortie par le bas d'un micro-diamant, suivi de la formation de deux gaps baissiers amples.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 12140.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime