Nasdaq Composite : Jusqu'où la Fed va-t-elle aller ?

(BFM Bourse) - Le Nasdaq Composite, indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine, toujours aussi sensible à la moindre variation des Treasuries 10 years, est parvenu à grappiller hier 0,90% à 10 772 points, en terminant à bonne distance de ses niveaux d'ouverture. Netflix (-1,73% à 240,86$) aura animé la cote, en annonçant son projet de "monétiser" le partage de mot de passe. Les résultats de Tesla seront publiés ce mercredi.

Sur le cadre de travail de fond, le panorama ne change pas fondamentalement. Les marchés restent à l'affût du moindre indice permettant d'affiner la trajectoire à venir des Fed Funds. "Une première réponse se trouve dans l’inflation", relève Frédéric Rollin (Pictet AM), pour qui "la Fed pivotera quand elle sera confiante sur la baisse de l’inflation."

"Une autre réponse se trouve dans le risque systémique. La Fed souhaite lutter contre l’inflation sans aucun doute, mais a aussi pour responsabilité la stabilité financière. Et quelques craquelures sont apparues. La volatilité des devises augmente, et le dollar atteint des niveaux inédits. Les obligations de la banque systémique Crédit Suisse se sont effondrées. La déroute des obligations d’état anglaises et le désarroi des fonds de pension du pays a nécessité l’intervention de la BoE."

Suffisant pour faire varier la Fed de son cap ? A ce stade non. Mais l'observation de tous ces signaux (faibles diront certains), est essentiel. Elle permet d'assigner des probabilités importantes à un scénario de poursuite des oscillations en biais baissier, sans capitulation, avec l'apparition de rebonds de contestation significatifs. L'analyse technique nous le confirme.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La puissante structure en englobante haussière, ample, laisse augurer à ce stade une réaction technique, qui n'a pas valeur de retournement toutefois. Un peu d'oxygène qui pourrait permettre de combler le gap du 07 octobre, dans un premier temps. L'observation des volumes et de la fédération sectorielle sera essentielle pour jauger de la qualité du rebond, et donc de sa durabilité. La rechute consécutive au rebond pourrait être brutale en direction du seuil symbolique des 10 000 points.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 11250.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 10200.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime