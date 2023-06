Nasdaq Composite : Jerome Powell veut se démarquer d'Arthur Burns à tout prix

(BFM Bourse) - Cet article, en accès libre, est produit par l'équipe de recherche en analyse et stratégie boursière de BFM Bourse. Pour ne manquer aucune opportunité, consultez l'intégralité des analyses et découvrez nos portefeuilles en accédant à notre espace Privilèges.

La Réserve fédérale a maintenu le taux des Fed funds inchangés hier soir à 5-5,25%. Cela étant, les projections individuelles des membres du FOMC indiquent qu’une majorité des banquiers centraux tablent désormais sur deux hausses de 25 pb supplémentaires cette année.

Le Nasdaq Composite a amplifié sa prise de hauteur jeudi, au lendemain du verdict de la Fed, désormais sur des niveaux de cours inédits depuis avril 2022. Pour rappel, la Fed s'est mise en mode "skip", en mettant sur pause son processus de relèvement des taux, en laissant entendre que les points hauts (les taux dits terminaux) ne sont pas encore atteints, notamment au regard des tensions persistantes sur le front de l'emploi.

"Le message de Jerome Powell est clairement que la Fed ne réagira pas à la baisse mécanique de l’inflation et les taux d’intérêt resteront élevés afin de contraindre les anticipations d’inflation", décrypte Axel Botte, Directeur de la stratégie marchés OSTRUM AM. Powell a même laissé entendre que les taux ne baisseraient pas à l’horizon de deux ans. La Fed augmentera même significativement ses taux en termes réels à mesure que l’inflation diminuera. C’est le prix à payer pour éviter une remontée précoce de l’inflation liée à l’inertie des anticipations."

L'inflation a commencé à se contracter, mais ses données cœur (dépouillée de l'alimentation et de l'énergie), demeurent particulièrement vigoureuses. Pour rappel, les prix en données annualisées en avril, ont progressé de 4%, contre 4.1% attendus et 4.9% en mars, dans l'assiette de produits la plus large. Pas d'écart à signaler en revanche par rapport à la cible pour les prix, hors alimentation et énergie, en données mensuelles (+0,4%). Le chiffre "core", c'est-à-dire hors prix alimentaires et de l'énergie, s'est établi à 5,3% sur un an, là encore pile en ligne avec les attentes des économistes sondés par le Wall Street Journal.

"Jerome Powell n’a aucune envie de rentrer dans l’Histoire comme un second Arthur Burns. L’erreur d’analyse sur l’inflation jugée transitoire en 2021, implique désormais une posture durablement plus restrictive", a poursuivi Axel Botte.

Au chapitre statistique, passé au second plan malgré un programme chargé, les cambistes ont pris connaissance des ventes au détail, en ligne avec les attentes en données core, de l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie, dans la cible à -13,7, de l'indice manufacturier de la Fed de New York qui repasse de façon bienvenue et territoire positif, et des inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, à 262 000 nouvelles unités, au plus haut depuis le 11 mai. Légère déception sur le volume de production industrielle (-0,2% mensuel), mais pas sur le taux d'utilisation des capacités de production (79,6%).

A suivre à 16h00 les données préliminaires (U-Mich), du niveau de confiance du consommateur et des prévisions d"inflation.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La résistance formée par les points hauts de l'été 2022 et les sommets annuels étant dépassés dans des volumes satisfaisants, le nouveau cadre de travail est désormais compris entre 13 240 et 13 838 points. Un ancien gap baissier à proximité immédiate des 14 000 n'est plus très loin... Son effet d'aspiration commence déjà à se faire sentir. On notera également la formation d'un nouveau gap de poursuite, très prédictif.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 13240.00 points.

Le conseil BFM Bourse Nasdaq Composite Positif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime