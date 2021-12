Nasdaq Composite : J. Powell sifflera-t-il la fin de la récréation ?

(BFM Bourse) - Les dossiers de croissance, qui affichent des ratios de valorisation stratosphériques, deviennent hypersensibles à chaque anticipation d'un durcissement du ton de la Fed. Et alors que justement, l'institution dirigée par J. Powell, qui va rempiler pour un nouveau mandat, achèvera demain le dernier FOMC de l'année, le secteur de la tech avance à pas de loup en Bourse. Hier l'indice Nasdaq Composite a même perdu 1,39% à 15 413 points, dans des volumes d'échanges en hausse. Il faut dire que l'installation dans la durée de l'inflation ne plaide pas pour une poursuite sans fin de la "récréation" monétaire...

Pour rappel, publiés vendredi, dans l'assiette de produits la plus large, les prix ont augmenté davantage qu'anticipé en novembre (+0,8% en rythme mensuel), contre +0,9% en septembre. En données corrigées des éléments volatils (alimentation et énergie), les prix ont progressé de 0,5%, conformément aux attentes, selon les toutes dernières données de l'US Bureau of Labor Statistics.

La Fed a déjà annoncé qu'elle ne décrirait plus cette hausse des prix comme étant "transitoire", et les observateurs s'attendent désormais à ce que l'institution "annonce une réduction plus rapide" des rachats d'actifs sur les marchés, et "peut-être à une allusion au fait que la première hausse des taux directeurs aux États-Unis pourrait intervenir plus tôt que prévu", avance Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote.

La question du nombre de relèvement des taux fédéraux est au cœur des débats. [Les opérateurs ] "entrevoient désormais trois hausses de taux l'an prochain, tout en maintenant celles anticipées pour 2023. La possible modification de la trajectoire de la politique monétaire de la Fed a déclenché une brutale augmentation de la volatilité des marchés", pour Mabrouk Chetouane, directeur Recherche et Stratégie de BFT Investment Managers. Or ce nombre de relèvements escomptés peut être amené à évoluer rapidement.

"Les derniers commentaires de Jerome Powell montraient que la Fed pourrait accélérer son tapering et avancer la première hausse de taux durant le S1 2022" pour Vincent Boy. Ce rythme, cette trajectoire anticipée du durcissement de la politique monétaire va constituer un puissant driver de marchés pour la fin d'année sur l'indice.

D'autant que côté statistique ce lundi, un nouveau marqueur inflationniste vient d'être publié avec l'indice des prix à la production aux États-Unis, en hausse mensuelle de 0,8% pour le panier le plus large, montrant un échauffement supérieur à celui que laissait augurer la cible (le consensus de marché).

A suivre demain 20h00 l'issue de la réunion FOMC (Federal Open Market Committee) avec le verdict sur les taux proprement dits et le programme de rachats d'actifs, et à 20h30 la conférence de presse de l'institution.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Concernant le cadre technique de fond, à ce stade inchangé:

Depuis le 28 octobre et l'inscription de nouveaux sommets historiques après ceux du 07 septembre, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine clôture systématiquement sur les points hauts de séance, dans des volumes nourris, qui ne se contractent que très peu. Le camp acheteur, pleinement mobilisé, ne se pose pas de question.

A court terme:

L'entrée dans une phase de digestion, dont la structure sera riche d'enseignement pour la suite, est à envisager. Nous sommes encore en phase de la définition du cadre, et de l'amplitude, d'une consolidation à venir. Une consolidation élargie se profile. Une première accélération baissière au sein de cette consolidation a été exprimée, mardi, et mercredi, dans une amplitude plus grande mais des volumes moins forts.

Avis négatif à l'échelle de la seule séance à venir. La capacité à "tenir" les 15 000 points sera une nouvelle fois essentielle cette semaine. Dans l'immédiat, l'indice est en passe de combler le gap haussier du 07 décembre.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 16212.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

