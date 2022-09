Nasdaq Composite : Intensément nerveux

(BFM Bourse) - Nouvelle séance de forte baisse jeudi sur le Nasdaq Composite (-2,84% à 10 737 points) au lendemain d'une forte hausse sur un mouvement de détente sur les rendements de obligations d'Etat à 10 ans, baromètre de travail essentiel. Une nervosité intense, dans un contexte d'inflation galopante, auquel la Fed fait face avec une attitude belliqueuse (hawkish), quitte à provoquer un coup de frein à l'activité économique. Justement, cette perspective d'une politique monétaire restrictive pour les prochains mois est renforcée par la publication, à l'instant, de l'inflation PCE (Personal consumption expenditures price index), la mesure de prédilection de la Fed dans son appréciation de l'inflation. Or les prix ont encore une fois surpassé les valeurs attendues en moyenne par les économistes et analystes interrogés.

Très fermes, les Treasuries 10 ans ne surréagissaient toutefois pas à la nouvelle, en restant à un niveau proche des 3,73%. Ils faisaient pour rappel une incursion au-delà des 4% il y a deux jours.

Les tensions sur les taux vont immanquablement et - n'est-ce pas le but quasi avoué ? - peser sur la croissance. Mais dans quelle ampleur ? "Il s'agit d'une inconnue majeure" pour Jean-Marie MERCADAL, Directeur Général Délégué en charge des gestions et Eric BERTRAND, Directeur Général Délégué et Directeur des Gestions OFI AM. "Il y a actuellement un décalage entre la solidité des marchés du travail, avec des taux de chômage plutôt bas, et la détérioration rapide des indicateurs avancés de la conjoncture. Plusieurs explications peuvent être avancées : les entreprises ont jusqu'à présent des situations financières plutôt saines, si bien qu'elles ne licencient pas en raison de la difficulté ensuite à trouver de la main-d'œuvre qualifiée. Cette pénurie, qui engendre des hausses de salaires, constitue d'ailleurs l'une des préoccupations majeures de la Fed."

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Côté graphique, technique et chartiste, les 11 460 points, mis sous surveillance, ont lâché, dans des conditions de volatilité et de volumes donnant du crédit au message baissier. Une rupture de ligne de cou chartiste est pleinement validée, donnant le signal à l'entrée dans une nouvelle base de travail, entre 10 560 et 11 460 points. Très rapidement les oscillations ont fondu au cœur de cette zone. Une phase nerveuse traduite par des hachures en court range est l'option privilégiée pour les séances à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 11460.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 10560.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime