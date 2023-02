Nasdaq Composite : Inflation légèrement supérieure aux attentes

(BFM Bourse) - Les très attendus indices des prix à la consommation (IPC) pour le mois de janvier viennent à l'instant d'être publiés, sans qu'ils ne provoquent de réaction majeure sur les rendements des obligations d’État à 10 ans, légèrement sous les 3,70. En rythme annualisé, et pour le panier de produits le plus large, les prix ont progressé de 6,4%, en léger ralentissement par rapport à décembre, alors que les attentes étaient plus "optimistes" (+6,2%). Les opérateurs digèrent progressivement la perspective du maintien d'une politique monétaire ferme sur l'ensemble de l'année 2023.

Côté valeurs, César Perez Ruiz, Responsable des investissements et CIO chez Pictet Wealth Management revient sur la "bévue" d'Alphabet lors de la récente présentation promotionnelle de son outil d'IA conversationnelle, en élargissant les perspectives. "La sanction du marché a été sévère [...] Mais l’intelligence artificielle pourrait avoir un impact non négligeable sur le paysage technologique plus tôt que prévu. Car s’il a fallu seize ans au secteur de la téléphonie mobile et trois ans et demi à WhatsApp pour atteindre 100 millions d’utilisateurs, ChatGPT a mis seulement 2 mois pour y parvenir."

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Nous n'avons pas assisté vendredi 03/02 à un îlot de renversement (island reversal), en raison de l'ombre haute tracée. De quoi accréditer le scénario d'une consolidation volatile plutôt que d'un retournement. L'idée d'un pullback sur les 11 450 points reste à ce stade tout à fait crédible. Dans tous les cas, la nouvelle bande technique de travail est entre 11 450 et 12 260 points.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 12260.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 11450.00 points relancerait la pression vendeuse.

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

