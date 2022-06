Nasdaq Composite : Inflation, consommation, emploi, tout est lié !

(BFM Bourse) - Le rebond amorcé le 25 mai sur le Nasdaq Composite (-0,41% à 12 081 points) est déjà en phase d'essoufflement, dans un marché qui a du mal à se satisfaire des statistiques économiques encourageantes publiés hier, au-delà des attentes en tous cas: indice PMI de Chicago, indice immobilier S&P Case Schiller et sacro-saint indice de confiance des consommateurs (Conference Board), certes ressorti en baisse, moins forte qu'attendu, mais en baisse tout de même...

Sur ce dernier indicateur, Eric Lafrenière, Gérant Actions US chez Richelieu Gestion, a d'ailleurs apporté les commentaires suivants: "Les chiffres suggèrent que l’inflation, en particulier dans des catégories comme l'alimentation et l'énergie, pèse sur la confiance des ménages et impacte les budgets des consommateurs. Cela oblige davantage d'Américains à puiser dans leurs économies et à recharger leurs cartes de crédit pour faire face à leurs dépenses. Malgré tout, les dépenses de détail restent robustes pour le moment, même si la confiance des consommateurs a décliné."

L'inflation est justement la priorité numéro UN de la Fed, qui doit jouer les rôles de pompier sans noyer la croissance... "La lutte contre l'inflation est la priorité absolue", rappelle Vincent Manuel, Indosuez Wealth Management. "L'un des défis à relever est toutefois de parvenir à ralentir l'inflation sans plonger l'économie dans la récession et recréer trop de chômage. Il est probable que le risque serait maintenant que certaines banques centrales s'attendent à plus d'inflation que ce qui se produira en réalité, après avoir été dans le déni de l'inflation tout au long de 2021."

Les tensions sur le marché de l'emploi sont également des indicateurs avancés d'inflation, et à ce titre les opérateurs vont suivre attentivement demain l'enquête ADP sur l'emploi privé, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage et vendredi le rapport fédéral mensuel (NFP). Le consensus table sur 350 000 postes créés dans le secteur privé outre Atlantique (hors agriculture).

N'oublions par ailleurs, comme le rappelle César Perez Ruiz, responsable des investissements et CIO chez Pictet Wealth Management, que "les perspectives sombres de Snap pour l’économie américaine ont entraîné un plongeon des valeurs technologiques en début de semaine dernière". La boutique de gestion de la banque suisse rappelle que nous restons "sur des marchés qui resteront volatils en raison de la dispersion des résultats".

A suivre à 16h00 le PMI industriel (ISM).

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le mince trading range que nous identifiions entre 13 330 et 13 838 points a été rompu dans des conditions de volumes, de volatilité, et de bougies très significative. Le marubozu tracé jeudi 21/04 témoigne en particulier d'une mobilisation du camp vendeur tout au long de la séance, jusqu'à une clôture quasiment exactement sur les points bas, ouvrant la voie à un objectif baissier CT à 12 640 points. Ce dernier a été rompu, après une hésitation bigrement nerveuse sur la seconde partie de la semaine 17. Les warnings se sont alors allumés et ne se sont pas éteints définitivement depuis. Le harami envisagé hier n'a pas été validé, et la bougie relativement ample, par son ombre basse, peut servir de cadre à un début d'inflexion baissière de court terme. La réintégration de la partie inférieure à la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), pas encore d'actualité, viendrait apporter un message baissier clair.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 12140.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime