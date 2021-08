Nasdaq Composite : Incertitude

(BFM Bourse) - Le Nasdaq composite est toujours au-dessus de la résistance des 14 800 points mais l’hésitation est certaine. Indubitablement, la reprise est là ce qu’ont confirmé une saison des résultats brillante et des créations d’emplois en masse. Pourtant, les entreprises du secteur technologique doivent en permanence investir pour se développer et de fait sont gourmandes en besoins de capitaux et donc de crédit. La perspective d’un resserrement monétaire est ainsi pénalisante.

Entre dynamisme et besoin d’argent à moindre coût, il faut choisir et pour l’instant la balance s’équilibre dans l’attente d’évènements plus ou moins majeurs qui dicteront une tendance. La publication des chiffres de l’inflation pourtant rassurante ne parvient pas à éliminer une hypothèse en faveur d’une pause voire d’une consolidation. Les prises de positions à l’achat sont pour aujourd’hui assez hasardeuses car les opérateurs ont besoin de digérer ces derniers chiffres pour se faire une opinion dirimante

LE PASSAGE DE LA RESISTANCE DOIT ETRE CONFIRME. UN OBJECTIF SUR 15000 POINTS SERAIT AINSI LIBERE. RIEN DE SUR !

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le trend (tendance) de fond de l'indice Nasdaq Composite reste haussier et il n'est absolument pas question de le mettre en doute ici. Néanmoins à court terme des signes graphiques et techniques laissent augurer la mise en place d'un cadre d'oscillations beaucoup plus nerveuses. La rupture des 14800 points confirmée et validée par les volumes et la volatilité viendrait annoncer un nouveau record historique. En attendant aucun camp acheteur ou vendeur ne parvient à prendre l’ascendant.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre, sur l'indice Nasdaq Composite à court terme. On prendra soin de noter qu'un franchissement des 15000.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 14190.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime