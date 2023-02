Nasdaq Composite : Hausses salariales modérées et explosion des créations de postes en janvier

(BFM Bourse) - J. Powell a lourdement insisté dessus mercredi à l'issue du premier FOMC de l'année: les tensions sur l'emploi demeurent préoccupantes. Et ce baromètre essentiel à surveiller en période inflationniste, rythme, par ses rendez-vous, le calendrier des opérateurs (JOLTS, inscriptions aux allocations chômage, NFP). C'est ce dernier, le NFP (pour Non Farm Payrolls), qui vient d'être publié. Il s'agit du rapport fédéral mensuel pour le mois de janvier, dans le secteur privé. Et force est de constater que les chiffres, sauf pour la dynamique des salaires, s'éloignent considérablement des attentes.

La modération de la hausse des salaires est toutefois accueillie avec soulagement.

Dans le détail, le secteur privé aurait créé près de 520 000 postes sur le premier mois de l'année, contre 260 000 en décembre, et le taux de chômage, attendu en très légère hausse à 3,6%, est ressorti en baisse à 3,4% de la population active. De quoi donner raison à J Powell, dans sa mise en garde cette semaine. Dans la foulée, les futures sur indice laissent augurer une ouverture dans le rouge vif du Nasdaq Composite, pourtant porté hier par Alphabet (+7,28%), Amazon (+7,38%), et MetaPlatforms (+23,28%) dont les copies trimestriels ont séduit la communauté financière.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le constat principal reste celui du dépassement des 11 450, borne haute d'un ancien large range, dont la valeur de support est désormais validée à notre sens. Mais l'ouverture en gap baissier qui se profile laisse augurer une phase de respiration volatile, qui potentiellement se traduirait graphique par un pullback, en une poignée de séance, sur le niveau évoqué.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 12260.00 points.

Le conseil BFM Bourse
Nasdaq Composite
Négatif
Résistance(s) : -
Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

