Nasdaq Composite : Garde-fou technique oblique menacé

(BFM Bourse) - Le rebond de mardi (+2,51% à 11 069 points), au lendemain d'un jour férié chômé (JuneTeenth) aura fait long feu, et l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine est déjà attendu en nette baisse ce mercredi, sur fond de craintes récurrentes sur l'inflation.

Les marchés restent sonnés après les tours de vis, monétaire ou verbal, des grandes banques centrales la semaine passée. "L’hypothèse d’assister à un resserrement brutal de la politique monétaire américaine a fortement pesé sur les marchés actions", synthétise BNPPAM dans une note de marché. "Au moment où elles sortent, plus ou moins graduellement, des politiques monétaires exceptionnelles mises en place pour lutter contre la pandémie, les Banques centrales restent attentives aux réactions des investisseurs. La lutte contre l’inflation est redevenue l’élément primordial de leur fonction de réaction mais il ne servirait à rien de provoquer une nouvelle crise."

Le président de la Réserve fédérale des Etats-Unis devrait en toute logique réitérer que la priorité de la banque centrale est de casser l'inflation - au risque de précipiter une récession d'ici quelques mois.

Et ce alors même que "les ménages anticipent une inflation de plus en plus durable", comme le notent les analystes de Lazard Frères Gestion. Pour rappel, la Fed, a relevé ses Fed Funds de 75 points de bas il y a tout juste une semaine. William Gerlach, Country Manager France chez l'acteur des paiements internationaux, iBanFirst, note qu'il s'agit de "la plus forte augmentation depuis 1994". "Cela traduit un sentiment de panique au sein de la banque centrale alors que l'inflation se rapproche dangereusement du seuil symbolique des 10 % (qui devrait être atteint d'ici quelques mois, selon [iBanFirst])."

Hier au chapitre statistique, très peu de choses à se mettre sous la dent, hormis les ventes de logements anciens aux Etats-Unis pour le mois de mai, ressorties quasi parfaitement en ligne avec les attentes, à 5 410 000 unités. L'agenda se densifie demain avec une volée d'indicateurs d'activité (PMI IHS en données flash pour juin) et les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La matrice de travail reste inchangée, baissière malgré la réaction au demeurant timide hier au regard du reflux initial.

Le mince trading range que nous identifiions entre 13 330 et 13 838 points a été rompu dans des conditions de volumes, de volatilité, et de bougies très significative. Le marubozu tracé jeudi 21/04 témoigne en particulier d'une mobilisation du camp vendeur tout au long de la séance, jusqu'à une clôture quasiment exactement sur les points bas, ouvrant la voie à un objectif baissier CT à 12 640 points. Ce dernier a été rompu, après une hésitation bigrement nerveuse sur la seconde partie de la semaine 17.

Les warnings se sont alors allumés et ne se sont pas éteints définitivement depuis. Le harami envisagé lundi n'a pas été validé, et la bougie relativement ample, par son ombre basse, peut servir de cadre à un début d'inflexion baissière de court terme. La réintégration de la partie inférieure à la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), validée, vient apporter un message baissier clair.

Le niveau de clôture de vendredi par rapport aux points bas hebdomadaires, que nous mettions sous surveillance, apporte une lecture baissière supplémentaire. La très nette divergence cours / volumes est peu avenante depuis le 25 mai, a été suivie par une libération d'énergie vendeuse en sortie par le bas d'un micro-diamant, suivi de la formation de deux gaps baissiers amples, dont le dernier n'a été regagné qu'en partie mercredi 15.

Un fragile garde-fou oblique est mis sous surveillance très rapprochée.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 12140.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime