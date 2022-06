Nasdaq Composite : Fragile garde-fou oblique

(BFM Bourse) - Le Nasdaq Composite (+1,43% à 10 798 points), qui ne cotait pas lundi en raison d'un jour férié (Juneteenth), devrait ouvrir en territoire positif ce mardi, malgré la fermeté des rendements des obligations d’État à 10 ans, frôlant les 3,30%.

"Des risques subsistent", rappelle Fabiana Fedeli, Directrice des gestions actions et diversifiée chez M&G : "des sanctions supplémentaires imposées à la Russie, par exemple sur le gaz naturel, une destruction de la demande entraînant une récession et un durcissement potentiellement excessif des politiques monétaires des banques centrales qui cherchent à trouver un juste milieu entre inflation et croissance, et surtout, l'impact que tout cela peut avoir sur les bénéfices des entreprises."

Les analystes de GS chiffrent désormais à 30% le risque d'une entrée en récession des Etats-Unis dans le courant de l'année 2023. La série noire de statistiques macroéconomiques à côté de la cible la semaine passée qui aura à coup sûr pesé dans cette nouvelle évaluation, se poursuivra-t-elle cette semaine ? Rendez-vous tout particulièrement sur la seconde partie de semaine avec les PMI (IHS) et les inscriptions aux allocations chômage jeudi, puis vendredi avec les données révisées de l'indice de confiance du consommateur (U-Mich). Dans l'immédiat, ce sont les ventes de logements anciens qui seront publiées à 16h00, attendues à 5 400 000 en mai.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La matrice de travail reste inchangée, baissière malgré la réaction au demeurant timide hier au regard du reflux initial.

Le mince trading range que nous identifiions entre 13 330 et 13 838 points a été rompu dans des conditions de volumes, de volatilité, et de bougies très significative. Le marubozu tracé jeudi 21/04 témoigne en particulier d'une mobilisation du camp vendeur tout au long de la séance, jusqu'à une clôture quasiment exactement sur les points bas, ouvrant la voie à un objectif baissier CT à 12 640 points. Ce dernier a été rompu, après une hésitation bigrement nerveuse sur la seconde partie de la semaine 17.

Les warnings se sont alors allumés et ne se sont pas éteints définitivement depuis. Le harami envisagé lundi n'a pas été validé, et la bougie relativement ample, par son ombre basse, peut servir de cadre à un début d'inflexion baissière de court terme. La réintégration de la partie inférieure à la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), validée, vient apporter un message baissier clair.

Le niveau de clôture de vendredi par rapport aux points bas hebdomadaires, que nous mettions sous surveillance, apporte une lecture baissière supplémentaire. La très nette divergence cours / volumes est peu avenante depuis le 25 mai, a été suivie par une libération d'énergie vendeuse en sortie par le bas d'un micro-diamant, suivi de la formation de deux gaps baissiers amples, dont le dernier n'a été regagné qu'en partie mercredi 15.

Un fragile garde-fou oblique pourrait toutefois soutenir les cours dans l'immédiat.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 11000.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 10200.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime