Nasdaq Composite : Forte volatilité des dossiers emblématiques de la tech

(BFM Bourse) - Les inquiétudes liées à la situation sanitaire en Chine a particulièrement pesé sur le Nasdaq Composite (-1,35% hier), sur fond de réchauffement des rendements des obligations souveraines. L'appétence au risque est particulièrement faible dans la dernière ligne droite de l'année, dans la foulée de l'explosion des cas de Covid-19 en Chine, et de l'accélération à la baisse des cours des actions de croissance américaines, dans la tech, le divertissement, et les semi-conducteurs. Des dossiers emblématiques, à l'instar d'Apple, Netflix, ou encore Intel, qui amorcent déjà... une réaction positive de contestation ce jeudi ! Et ce à la toute fin d'une année qui aura été celle du reflux sévère. Ces trois valeurs, à titre d'exemple, et sans exhaustivité, on fondu depuis le 1er janvier, respectivement de 26,87%, 51,95% et 47,28%.

A signaler hier, émergeant dans un quasi désert macroéconomique, la publication d'un bond surprise de l'indice manufacturier de la Fed de Richmond, repassant en territoire positif (1), pour la première fois depuis avril. Dans l'immédiat, la publication des inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, parfaitement dans les attentes, à 225 000, ne sont venues que confirmer l'état de tension du marché de l'emploi outre Atlantique.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le drapeau (11 novembre / 14 décembre) est désormais rompu, dans des conditions de volumes qui font sens. Le reliquat du gap du 10 novembre est désormais pleinement comblé, sans isolement de séances; l'indice a deux "points de chute" de court terme (10 260 touchés hier, puis le seuil symbolique des 10 000 points), avant d'envisager une réaction technique de contestation. La navigation des cours va être très technique jusqu'à la fin de l'année.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 10960.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 10260.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime