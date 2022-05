Nasdaq Composite : Flux vendeur

(BFM Bourse) - Sans catalyseur positif, les marchés américains restent focalisés sur l'inflation dont les statistiques hier font apparaitre un premier ralentissement sans toutefois calmer les spéculations. Les prix ont augmenté de 0,3 % en avril par rapport au mois précédent et de 8,3 % par rapport à l'année précédente. Les prix dans certains secteurs des services ont même affiché des progressions à deux chiffres.

Hier, Tesla perdait plus de 8% et Apple plus de 5% à la clôture. Ces deux poids lourds des indices américains sont aussi le dernier rempart à faire tomber pour les vendeurs. A ce jour près de 80% des actions du Nasdaq100 évoluent sous leur moyenne mobile à 200 périodes signalant ainsi être en dynamique baissière à moyen terme.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le seuil des 10 000 points sur l'indice attire inexorablement les cours et constitue la prochaine cible majeure. Ce niveau correspond également au sommet pré-covid.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 12140.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime