Nasdaq Composite : Entrée dans une phase particulièrement technique

(BFM Bourse) - Le Nasdaq Composite (+2,27% à 10 815 points lundi) est attendu dans de bonnes dispositions ce mardi, sur fond d'apaisement momentané des rendements des obligations d'Etat. Les Treasuries 10 ans, baromètre essentiel et base de travail incontournable, refluaient sous les 3,60%. Pour rappel, ils dépassaient subrepticement, le 28 septembre, les 4%, sur fond de durcissement de la politique monétaire américaine. Dans l'immédiat, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine, particulièrement sensible par nature à la dynamique des marchés obligataires, en profite pour prendre de la hauteur en direction de sa moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé). Attention, la dernière fois qu'un tel rejet graphique s'est produit (le 12 septembre après emballement haussier), la décrue consécutive a été sévère.

Hier sur le front statistique, l'indice ISM manufacturier a nettement manqué les attentes, à 50.9 contre 52,8 le mois précédent. "La composante « prix payés » est retombé à son plus bas niveau depuis juin 2020" relève Alexandre BARADEZ (IG France). 'Et les marchés y ont été sensibles. [...] Cela ne signifie pas que les marchés actions vont tout de suite repartir de l’avant sans se retourner, car il faudra d’autres données de prix pour confirmer un ralentissement tendanciel."

A suivre à 16h00, les nouvelles offres d'emploi JOLTS aux Etats-Unis, premier chiffre d'une semaine riche sur ce plan, avec l'enquête ADP demain, les inscriptions aux allocations chômage jeudi et le rapport mensuel fédéral NFP (Non Farm Payrolls) vendredi. Ce dernier rendez-vous est un des moments forts de l'agenda de la semaine.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Côté graphique, technique et chartiste, les 11 460 points, mis sous surveillance, ont lâché, dans des conditions de volatilité et de volumes donnant du crédit au message baissier. Une rupture de ligne de cou chartiste est pleinement validée, donnant le signal à l'entrée dans une nouvelle base de travail, entre 10 560 et 11 460 points. Très rapidement les oscillations ont fondu au cœur de cette zone. Une phase nerveuse traduite par des hachures en court range est l'option privilégiée pour les séances à venir. La volatilité peut donc s'accroitre davantage, avec l'alternance de séances de forte hausse et de forte baisse. Un range court dans le temps, mais d'une potentielle amplitude importante.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 11460.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 10560.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

