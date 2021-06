Nasdaq Composite : En lévitation

(BFM Bourse) - Vivement encouragé par le passage des Treasuries à 10 ans en deçà des 1.50, le Nasdaq Composite, à forte "coloration" technologique a gagné hier pas loin d'un pour cent, à 14 500, signant de nouveaux sommets historiques. Un ajustement à la baisse des rendements des obligations d'Etat à long terme, qui laisse penser que les opérateurs s'attendent à un rapport NFP (Non Farm Payrolls), vendredi, qui ne montre ni suréchauffement de l'économie, ni déséquilibre marqué entre offre et demande.

L'humeur n'est toutefois pas inconditionnellement badine à Wall Street, et les valeurs "Value", certes peu présente dans l'indice qui nous intéresse ici, mais davantage dans le DJI ou le S&P500, se heurtent à la résurgence de craintes sanitaires, en raison de la propagation de variant "Delta" en particulier en Asie et en Océanie. "Concernant la pandémie, bien que de nombreux pays semblent sur la voie de la guérison, la propagation du variant Delta, découvert en Inde, inquiète de plus en plus de pays en Asie-Pacifique" note Vicent Boy, analyste de marché IG France.

A l'agenda statistique ce mardi, à suivre en priorité l'indice S&P CS des prix de l'immobilier aux États-Unis (prix dans une vingtaine d'agglomérations représentatives) à 15h00 et l'indice de Conference Board de confiance des consommateurs à 16h00. A suivre également l'intervention de Mme C. Lagarde, Présidente de la BCE, au forum économique européen à Bruxelles. La semaine se terminera en point d'orgue sur le plan statistique, avec le rapport NFP sur l'emploi américain, que la Fed ne manquera pas d'intégrer à sa réflexion stratégique. Dès mercredi, nous aurons un "avant-goût" avec l'enquête du cabinet privé en ressources humaines ADP (Automatic Data Processing).

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine est en phase de consolidation au-dessus d'une zone graphique à 14 190 points, qui se mue progressivement en niveau technique de soutien (support). Seul un passage en deçà avec clôture sur les points bas hebdomadaires, viendrait changer la donne. Avis neutre à l'échelle de ce mardi, dans l'attente de chiffres statistiques majeurs.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 15000.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 14190.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime