Nasdaq Composite : En attente de la transformation de l'essai par la Fed

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite a ouvert hier en très forte hausse, au-delà de la borne haute de son drapeau de consolidation, dans la foulée de la publication des chiffres d'inflation (IPC de novembre), avant de se replier progressivement en séance, pour parvenir à conserver tout de même 1,01% à 11 256 points. Si l'inflation, qui commence à montrer des signes de "tiédissement", a dans un premier temps galvanisé l'appétit pour les valeurs de croissance, technologiques en tête, la prudence était palpable à la veille de l'issue du dernier FOMC de l'année.

L'annonce de ces prix à la consommation "était envisagée avec fébrilité", expliquent les stratégistes de Tikehau Capital : "une baisse de l’inflation plus forte qu’attendue aurait validé un peu plus l’idée qu’un « atterrissage en douceur » de l’économie américaine est envisageable, avec un retour de l’inflation à des niveaux plus acceptables pour l’économie. A l’inverse, des signes de résilience de cette inflation auraient rappelé que la bataille sur ce front n’est pas encore gagnée, et que les politiques monétaires pourraient rester restrictives pour un certain temps."

Les CPI "ont confirmé une tendance désinflationniste solide, avec des indicateurs de hausse des prix moins élevés qu’attendus. Ces résultats viendront en partie soulager les banquiers centraux et économistes inquiets de l’éventuelle persistance de l’inflation dans nos économies."

C'est ce mercredi que la Federal Reserve achève son comité de politique monétaire. Si une progression de 50 points de base des Fed Funds est quasiment acquise, les opérateurs tenteront, lors de la conférence de presse consécutive aux annonces monétaires, de déceler le moindre indice pour affiner l'allure de la trajectoire des taux pour 2023, et surtout la valeur du taux "terminal".

Rendez-vous à 20h00 pour les annonces monétaires de la Fed et à 20h30 pour la conférence de presse.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Dans l'immédiat, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine est proche de la borne haute d'un drapeau, vers 11 460 / 11 500 points, au-delà de laquelle une zone de respiration s'ouvrirait, sous réserve de progression des volumes et de fédération sectorielle (IT, divertissement, semi-conducteur, robotique, IA).

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 11460.00 points.

