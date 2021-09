Nasdaq Composite : En apensenteur

(BFM Bourse) - Le Nasdaq Composite débute de mois de septembre dans la sérénité, sur des niveaux jamais explorés, au-dessus du seuil symbolique des 15 000 points, les salles des marchés étant rassurées sur le caractère encore accommodant de la politique monétaire, à court terme tout du mois. Les repères sur l'emploi, nombreux cette semaine, seront néanmoins importants, et le cas échéant pourront faire pencher la balance vers un début de taper dès la fin de cette année. Dès demain seront publiées les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage et vendredi, la focale sera ajustée avec précision sur le rapport NFP (pour Non Farm Payrolls), rapport fédéral mensuel sur l'emploi.

"Les chiffres de l'emploi américains cette semaine devraient donc permettre aux marchés de placer plus précisément le curseur et le timing du tapering." pour Alexandre Baradez (IG France).

Pour rappel, le FOMC de juillet était d'excellente facture, avec un taux de chômage tombé à 5.4% de la population active et des créations de postes dans le secteur privé (hors agriculture) flirtant avec le seuil symbolique du million.

Dans l'immédiat, un avant-goût est disponible avec les résultats de l'enquête du cabinet privé en ressources humaines ADP, décevants avec seulement 374 000 créations de postes dans le secteur privé, manquant très largement la cible. Cela ne devrait pas provoquer d'arbitrages à la vente, selon l'adage "Bad news is good news", qui prend ici tout son sens...

A suivre à 16h00 l'indicateur baromètre d’activité dans l'industrie PMI by ISM, et à 16h30 les stocks de brut outre Atlantique.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le dépassement du seuil hautement psychologique des 15 000 points est désormais validé par l'extension haussière des cours. Nous basculons en support ce niveau graphique contre lequel, à terme, un pullback n'est pas à exclure.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 16000.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 15000.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime