Nasdaq Composite : Emploi et indicateur d'activité industrielle au menu

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite a perdu 1,54% jeudi, à 14 220 points, dans des volumes timides. Au chapitre statistique, deux rendez-vous importants ce vendredi, sur l'emploi et l'activité industriel.

A paraitre à 14h30, le rapport NFP (pour Non Farm Payrolls), rapport mensuel sur l'emploi au mois de mars, sera l'occasion pour la Fed d'apprécier davantage la dynamique des tensions sur le marché de l'emploi. Le consensus vise près de 500 000 créations de postes dans le secteur privé non agricole et une contraction du taux de chômage à 3.7% de la population active.

"C'est surtout aux États-Unis que l'inquiétude se manifeste. La hausse des salaires liée au plein emploi est bien en cours même si une légère inflexion a été constatée très récemment. Et, lorsque les cours des matières premières s'infléchiront, les prix de l'immobilier prendront le relais. La pénurie de logements rend cette perspective inéluctable." pour Emmanuel Auboyneau, Gérant associé Amplegest.

Le lien entre emploi, inflation, géopolitique et politique monétaire reste au cœur des débats.

Pour Jean-Marie MERCADAL, Directeur des stratégies d’investissement OFI Holding, "si l’issue de l’invasion russe en Ukraine relève à ce stade de conjectures, une chose semble certaine : elle va contribuer à installer l’inflation en 2022 sur des niveaux qui vont bien au-delà de la tolérance des Banques Centrales, malgré leurs récentes revues stratégiques acceptant une « symétrie » autour de leur objectif d’inflation à 2 %. Aussi, les discours se durcissent : la Fed va accélérer son resserrement monétaire, n’exclut pas des mouvements de 50 points de base et prévoit d’aller en zone « restrictive » en 2023, c’est-à-dire au-delà du taux qu’elle juge « neutre » sur l’économie (2,4%)."

A suivre par ailleurs le PMI manufacturier ISM (16h00).

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Côté technique, tant que l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine se maintiendra au-dessus des 13 838 points, rien n'est à craindre. Il s'agit d'un seuil technique reconquis aisément, sur combinaison de bougies en "trois soldats qui avancent", du 16 au 18 mars. Un passage sous les 14 445 points est prévu ce jeudi, signifiant une réintégration d'un trading range au-dessus des 13 330 points.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 14445.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 13838.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

