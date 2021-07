Nasdaq Composite : Echauffement des prix, résistance des cours

(BFM Bourse) - Deux rendez-vous majeurs à signaler ce jour de l'autre côté de l'Atlantique: les prix à la consommation de juin, et le début en fanfare des trimestriels des bancaires.

1) Concernant l'inflation, en données corrigées de l'alimentation et de l'énergie (éléments volatils), les prix à la consommation ont progressé en rythme mensuel en juin de 0,9%, très largement au-delà de la cible (+0,4%), confirmant le mouvement de hausse de mai (+0,7%). Un coup d’œil immédiat sur les Treasuries à 10 ans s'impose, et ces rendements... restent de marbre, sous les 1.35. L'hypothèse de travail d'un ou deux relèvements des taux directeurs fédéraux sur l'année 2023 ne s'en trouve ni infirmée, ni confirmée. Si l'on ajoute à cette publication le mutisme de l'OPEP+ sur les quotas de production d'août, l'inflation est clairement en train de resurgir dans les principaux drivers de marché pour les mois à venir. Pour compléter le tableau, mercredi sera publié l'indice des prix à la production ainsi que celui des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta - tandis que Jerome Powell aura à nouveau l'occasion de s'exprimer auprès des parlementaires américains.

2) Concernant les toutes premières publications des copies trimestriels T2 des grands groupes américaines, examen parfaitement réussi pour JP Morgan et Goldman Sachs, qui ont vu bondir leurs bénéfices nets respectifs.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le trend (tendance) de fond de l'indice Nasdaq Composite reste puissamment haussier et il n'est absolument pas question de le mettre en doute ici. Néanmoins à court terme des signes graphiques et techniques laissent augurer la mise en place d'un cadre d'oscillations beaucoup plus nerveuses. La bougie en pendu, au corps rouge tracée mercredi, a immédiatement été suivie d'une baisse des cours et d'un test, pour l'instant réussi, de la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé) qui garde une pente haussière encore ferme.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 15000.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 14190.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime