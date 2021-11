Nasdaq Composite : Echauffement des prix, mais des Treasuries de marbre

(BFM Bourse) - Reflux attendu ce mercredi sur l'indice Nasdaq Composite, après les derniers chiffres sur l'inflation américaine (indices des prix à la consommation). Des chiffres qui montrent une accélération de l'échauffement des prix, qui va peser sur les réflexions stratégiques de la Fed.

Au final, sur le mois d'octobre, et en rythme mensuel, les prix à la consommation ont progressé de 0.9%, contre 0,6% attendu. Hors alimentation et énergie (éléments jugés les plus volatils), les prix ont gagné 0.9%, contre 0,6% attendu selon les tout derniers chiffres du Bureau of Labor Statistics.

L'indice qui nous intéresse ici, riche en valeurs technologique de croissance, devrait mécaniquement refluer, face à des anticipations d'un durcissement de ton de la part de la Fed. Les probabilités d'un relèvement des taux fédéraux dès l'été prochain vont progresser. Mais un coup d'oeil dans l'immédiat sur la dynamique des Treasuries, les rendements des obligations d'Etat à 10 ans (LT) s'impose. Ils ne grappillent que quelques points, en restant largement sous le seuil psychologique des 1.50... Pas de panique, donc !

"Les tensions sur la chaîne d’approvisionnement mondiale persistent avec des embouteillages de porte-conteneurs dans les principaux ports de la planète, ce qui maintient une pression sur les prix et ralentit l’acheminement de composants ou de matières premières. Et ce qui met la pression dans certains secteurs d’activités où les entreprises voient grimper les coûts de production sans répercuter totalement ces coûts sur le prix de vente", synthétise Alexandre Baradez (IG France).

Surveillé également par la Fed, l'emploi a sa statistique du jour, à savoir les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, qui restent relativement stables à 267 000 nouvelles unités pour la semaine 44. A suivre les stocks de brut.

Hier côté statistiques, l'indice des prix à la production aux États-Unis est ressorti conforme aux attentes pour le mois d'octobre (+0,6%).

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Concernant le cadre technique de fond, inchangé:

Depuis le 28 octobre et l'inscription de nouveaux sommets historiques après ceux du 07 septembre, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine clôture systématiquement sur les points hauts de séance, dans des volumes nourris, qui ne se contractent que très peu. Le camp acheteur, pleinement mobilisé, ne se pose pas de question.

A court terme:

L'entrée dans une phase de digestion, dont la structure sera riche d'enseignement pour la suite, est à envisager.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 17000.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 15420.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime